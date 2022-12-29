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Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники

29 декабря 2022 13:18
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Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники

Стали известны подробности о работе медучреждений в период новогодних праздников. Прием пациентов решили организовать по особому графику.

С подробной информацией о графике медицинских служб амбулаторного звена можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений. Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельно выделенные кабинеты — фильтры. В случае появления признаков ОРВИ, обострения хронических заболеваний рекомендуем вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122. В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник организуют выдачу льготных лекарственных препаратов.

Служба неотложной помощи на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 08:00 до 20:00 для оказания помощи жителям. В амбулаторных медучреждениях продолжат работать диагностические службы и прививочные кабинеты, о графике их работы можно получить информацию на сайтах учреждений. Также жители смогут пройти диспансеризацию, пишет 63.ру.

— Работа учреждений первичной медико-санитарной помощи будет организована в ежедневном режиме. Каждая поликлиника с учетом доступности медицинской помощи формирует график работы отдельных подразделений и приема врачей. Жители смогут узнать подробности на сайтах учреждений, а также на информационных стендах. Неотложная медицинская помощь будет оказываться, как и прежде, с 8 часов утра до 20 часов. Будет организована работа пунктов выдачи льготных лекарств, а также работа мобильных медицинских бригад. Кроме того, по графику будут работать прививочные пункты, — рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

 

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