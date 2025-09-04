Я нашел ошибку
Порядка 1,4 млн жителей Самарской области в этом году прошли диспансеризацию

4 сентября 2025 14:55
148
Напоминаем, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет проводится один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

В этом году порядка 1,4 млн жителей региона проверили здоровье благодаря диспансеризации, из них 550 тысяч – это трудоспособное население. До конца года планируется охватить профилактическими мероприятиями ещё не менее 800 тысяч человек, в том числе с использованием выездных форм работы.

«Выезжая на предприятия, медработники проводят диагностические исследования у работающих граждан на месте, не отрывая их надолго от работы. В этом году с использованием мобильных медицинских комплексов обследования прошли более 140 тысяч человек, - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хроническое заболевание, взять его под контроль и не допустить обострения. Все это в итоге способствует максимальному продлению жизни наших пациентов».

Руководитель ведомства подчеркнул, что сегодняшние возможности диспансеризации и оснащение первичного звена позволяют качественно проводить профилактические мероприятия. Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, поликлинические подразделения оснащаются диагностическим оборудованием, создаются современные условия для пациентов и медработников. Только в этом году в медучреждения поступит 812 единиц медтехники для выявления болезней, 146 объектов будут отремонтированы.

«На первом этапе диспансеризации проводится определенный объем обследований. Например, это флюорография, электрокардиография, маммография для женщин и др. Это простые доступные методы, которые помогают заподозрить то или иное заболевание. Если возникает подозрение, тогда пациент направляется на второй этап диспансеризации. Ему проводят уже более серьезные и глубокие обследования по показаниям - эндоскопические - фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография. На этом этапе уже ставится диагноз, и при наличии заболевания пациент берется под диспансерное наблюдение».

Напоминаем, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет проводится один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

