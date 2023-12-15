Помощник министра здравоохранения РФ прокомментировал ситуацию с поставкой вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита

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По данным единого поставщика вакцин, ближайшая поставка вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в объеме 344 тыс. доз запланирована на 22 декабря



Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов прокомментировал ситуацию с поставкой вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита.



— По данным единого поставщика вакцин для национального календаря прививок поставка очередной партии комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в рамках государственного контракта в объеме 344 тыс. доз запланирована на 22 декабря. Вакцины будут незамедлительно направлены поставщиком в регионы, — сказал Алексей Кузнецов.



Следующая партия в 185 с половиной тысяч доз запланирована на 19 января 2024 года.



— В целом поставки по госконтракту 2023 года в объеме еще более 2 млн доз будут завершены до апреля включительно. Задержки поставок, по данным производителя, связаны с техническими проблемами при производстве, — подчеркнул помощник министра.