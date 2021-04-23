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Первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи принял почти 9 тысяч жителей губернии

23 апреля 2021 15:27
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Всего в регионе до 2024 года планируется открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе в этом году два ЦАОПА на базе самарских больниц № 6 и № 7.

Первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи на базе Самарской городской клинической больницы №8, открытый в рамках национального проекта «Здравоохранение», принял почти 9 тысяч жителей губернии.

В настоящее время центры амбулаторной онкологической помощи функционируют на базе четырех  медицинских учреждений губернии – в Самарских городских больницах №8 и №4, на базе  центральной городской больнице Сызрани, городской поликлинике №3 Тольятти. 

Сегодня ЦАОП повышает доступность диагностической помощи пациентам с подозрением на онкологическое заболевание, поскольку раньше за проведением многих исследований можно было обратиться только в Самарский областной клинический онкологический диспансер. 

«Основная цель создания таких амбулаторных центров - сокращение сроков обследования пациентов при подозрении на опухолевый процесс и как можно более раннее начало лечения», - рассказал главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. 

В Центре амбулаторной онкологической помощи больницы № 8 по системе обязательного медицинского страхования может обследоваться, лечиться и наблюдаться взрослое население по направлению лечебно-профилактического учреждения из любого района города Самара. Жителей Самарской области также принимают бесплатно по направлению лечащих врачей по полису ОМС. Прием врача-онколога осуществляется в день обращения в соответствии с графиком работы ЦАОП. 

«Здесь проводятся консультации общего онколога, онколога - маммолога, онколога - гинеколога, онколога - уролога», - отметила заведующая отделением ЦАОП Самарской городской больницы №8 Ольга Кузьмина. 

При необходимости, в соответствии с показаниями, в этот же день проводятся обследования с учетом готовности пациента. 

«Все эти меры направлены на повышение доступности медицинской помощи. Открытие таких центров амбулаторной онкологической помощи в шаговой доступности от дома и оснащение их современным оборудованием позволяют пациентам пройти те же диагностические исследования, которые проводятся в онкологическом диспансере. В данных центрах жители нашего города и области могут пройти дополнительные исследования в рамках второго этапа диспансеризации. Сейчас диспансеризация активно проводится и важно своевременно пройти все необходимые обследования», - подчеркнула  заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью  Татьяна Золотарева.

Всего в регионе до 2024 года планируется открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе в этом году два ЦАОПА на базе самарских больниц № 6 и № 7.

 

 

 

Теги: онкология помощь

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