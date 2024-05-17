Я нашел ошибку
Главные новости:
Обследоваться на новом оборудовании могут более 65 тысяч жителей Кировского района.
Пациенты Самарской горбольницы №5 проходят обследования на новом рентген-оборудовании
На этот раз с родственниками встретились те осужденные, которые не имеют взысканий и проявляют активную позицию в общественной жизни и трудовой деятельности учреждения.
В ИК-3 состоялся «Родительский день»
17 мая в Самаре состоялось автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2024-2025 учебный год.
Около 10 000 детей в Самаре получили места в детских садах
На территории нового корпуса, помимо групповых площадок с тентовыми навесами, предусмотрены две спортивные площадки.
Дмитрий Азаров оценил условия для дошкольников в новом детсаду Самары
Экскурсионная программа получила название «АВТОВАЗ - путь успеха!» и проводится один раз в неделю – каждый четверг – для групп численностью от 10 до 15 человек.
Промышленный туризм: на АВТОВАЗе состоялась первая экскурсия
Карелин рассказал собравшимся о своем пути в большом спорте: как учился подтягиваться, как заканчивал школу на костылях, какие наставники сыграли роль в его становлении как спортсмена и как человека.
Юные спортсмены Самары встретились с 3-кратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным
В процессе формирования долгосрочных планов развития учитывается множество факторов и проводится полноценная оценка местности.
Для сельских территорий губернии разрабатываются долгосрочные планы развития
Глава областного минэка презентовал опыт региона по развитию отношений со странами исламского мира, экономический и инвестиционный потенциал Самарской области, а также успешные практики взаимодействия с бизнесом.
Инвестиционный потенциал Самарской области представлен на конференции «Россия – Исламский мир»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.92
-0.34
EUR 98.9
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пациенты Самарской горбольницы №5 проходят обследования на новом рентген-оборудовании

17 мая 2024 18:14
45
Обследоваться на новом оборудовании могут более 65 тысяч жителей Кировского района.

Новое рентгенологическое оборудование приобретено благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В поликлиническом отделении и стационаре больницы работают два рентгеновских комплекса и флюорограф высокого класса, которые позволяют проводить качественные исследования костей и черепа, рентгенографию лёгких и позвоночника, шейного и грудного отдела, конечностей и суставов, ретгеноскопию желудка и кишечника.

Обследоваться на новом оборудовании могут более 65 тысяч жителей Кировского района. С января этого года на рентген-аппаратах проведено уже более 6500 исследований и более 9 тысяч на флюорографе.

«На новом рентгенологическом комплексе изображение на экране монитора очень четкое, видны все детали исследуемого органа, и информативность намного лучше. Оперативно пациенту выдается протокол проведенного исследования», – рассказала врач-рентгенолог Нина Битюкова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области развитие и укрепление системы здравоохранения ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии.
16 мая 2024, 14:15
 Артериальное давление чаще повышается у людей, имеющих факторы риска
Самарские врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии. Здравоохранение
434
Если у вас отмечается повышенное давление, важно своевременно обратиться к врачу для проведения соответствующего обследования и осмотра.
15 мая 2024, 17:25
Самарский врач-терапевт рассказала о важности диспансерного наблюдения при артериальной гипертензии
Если у вас отмечается повышенное давление, важно своевременно обратиться к врачу для проведения соответствующего обследования и осмотра. Здравоохранение
514
Врачи напоминают, простых травм глаза не бывает!
30 апреля 2024, 15:39
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: "Весенне-летний период сопровождается высоким риском травм глаз"
Врачи напоминают, простых травм глаза не бывает! Здравоохранение
2478
Здравоохранение
Обследоваться на новом оборудовании могут более 65 тысяч жителей Кировского района.
17 мая 2024  18:14
Пациенты Самарской горбольницы №5 проходят обследования на новом рентген-оборудовании
45
Министр здравоохранения РФ высоко оценил уровень развития медицинских технологий в Самарской области.
16 мая 2024  20:26
Успехи Самарской области в развитии здравоохранения отметили на федеральном уровне
404
Самарские врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии.
16 мая 2024  14:15
 Артериальное давление чаще повышается у людей, имеющих факторы риска
434
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
16 мая 2024  14:03
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
449
Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило
16 мая 2024  13:44
Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило
344
В Самарской области растет спрос на акушерок
16 мая 2024  09:29
В Самарской области растет спрос на акушерок
282
Дачникам дали советы по содержимому аптечки
16 мая 2024  09:08
Дачникам дали советы по содержимому аптечки
322
Если у вас отмечается повышенное давление, важно своевременно обратиться к врачу для проведения соответствующего обследования и осмотра.
15 мая 2024  17:25
Самарский врач-терапевт рассказала о важности диспансерного наблюдения при артериальной гипертензии
515
15 мая 2024  12:06
В Самарскую область поставлены новые партии вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита
319
Студент СамГМУ разрабатывает компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями
15 мая 2024  11:00
Студент СамГМУ разрабатывает компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями
364
Весь список
В центре внимания
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
17 мая 2024  11:03
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
243
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
297
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
440
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
391
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
936
Весь список