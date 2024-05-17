Пациенты Самарской горбольницы №5 проходят обследования на новом рентген-оборудовании

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Новое рентгенологическое оборудование приобретено благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В поликлиническом отделении и стационаре больницы работают два рентгеновских комплекса и флюорограф высокого класса, которые позволяют проводить качественные исследования костей и черепа, рентгенографию лёгких и позвоночника, шейного и грудного отдела, конечностей и суставов, ретгеноскопию желудка и кишечника.



Обследоваться на новом оборудовании могут более 65 тысяч жителей Кировского района. С января этого года на рентген-аппаратах проведено уже более 6500 исследований и более 9 тысяч на флюорографе.



«На новом рентгенологическом комплексе изображение на экране монитора очень четкое, видны все детали исследуемого органа, и информативность намного лучше. Оперативно пациенту выдается протокол проведенного исследования», – рассказала врач-рентгенолог Нина Битюкова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области развитие и укрепление системы здравоохранения ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО