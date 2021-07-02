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Пациенты с симптомами ОРВИ в Москве должны будут соблюдать режим самоизоляции

2 июля 2021 18:56
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Режим нужно будет соблюдать до получения отрицательного ПЦР-теста.

Пациенты с симптомами ОРВИ в Москве должны будут соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

"Последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги. <...> Исходя из этой ситуации, мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции", - сказала Ракова на Московском урбанистическом форуме.

По ее словам, с сегодняшнего дня в рамках эксперимента в Москве будут брать экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции. Это дополнительный и быстрый тест, который позволяет за 15-30 минут получить результаты и предварительно диагностировать коронавирус.

Заммэра отметила, что такой тест будут брать не только у больного с ОРВИ, но и у тех, кто с ним живет в одной квартире. Это дополнительное исследование, которое не заменяет обязательное ПЦР-тестирование. Диагноз ставится на основании именно ПЦР.

 

Фото:     Юрий Смитюк/ТАСС

 

Теги: Москва ОРВИ Самоизоляция

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