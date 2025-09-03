 Около 3 тысяч первокурсников медколледжей региона вступили на путь профессии

169

В этом году медицинские колледжи региона приняли порядка 3000 первокурсников. 1 сентября они впервые надели белые халаты и почувствовали себя частью нового коллектива.

В Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной прошла торжественная линейка. В мероприятии приняли участие руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения Самарской области Галина Богатырева, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Вероника Пятикоп и директор колледжа Надежда Ярочкина.

Всего в колледже обучаются более 4 тысяч человек. С напутственным словом к студентам обратилась директор медицинского учреждения Надежда Ярочкина:

«Все абитуриенты прошли строгий отбор. Желаю каждому их вас высокой мотивации и успешной самореализации в избранном деле. Мы надеемся, что вы станете не только ответственными студентами, но и профессионалами своего дела. Совместными усилиями коллектив студентов и преподавателей добьется поставленных целей», - рассказала директор.

В этом году в медколледжах первокурсники приступили к обучению по направлениям:

сестринское дело

акушерское дело

лечебное дело

лабораторная диагностика

фармация

ортопедическая стоматология.

"От вас мы ожидаем не только глубоких теоретических знаний, но и развитых клинических навыков, умения работать в команде и, конечно же, искренней преданности своему делу. Именно эти качества станут фундаментом для вашего успешного развития и позволят вам стать теми специалистами, которых так ждут наши поликлиники, больницы и медицинские центры. Мы уверены, что в стенах наших учреждений вы приобретете бесценный опыт и станете теми профессионалами, которые способны менять жизни к лучшем", - подчеркнула Галина Петровна.

Сегодня уделяется большое внимание развитию медицинской отрасли в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина и благодаря поддержке губернатора региона Вячеслава Андреевича Федорищева. Существенно меняются условия труда среднего медицинского персонала и открываются новые возможности для профессионального роста. Закреплению молодых специалистов в системе здравоохранения способствует комплекс мер социальной поддержки – федерального, регионального и муниципального уровней, среди которых программа "Земский доктор/Земский фельдшер, выплаты по наиболее востребованным специальностям, компенсация аренды жилья.

Фото: минздрав СО