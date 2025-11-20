Новая программа СамГМУ оценит психологическое здоровье пациентов по 91 параметру

215

Ученые Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) совместно с Самарской психиатрической больницей представили новый софт, который применяет алгоритмы для автоматической оценки психологического благополучия. Программа сканирует психику пациентов по 91 параметру, оценивая проявления тревожности, депрессии (в том числе, биполярной), суицидальных наклонностей, посттравматического стрессового расстройства и дисфункций, связанных с расстройством личности. Программа официально зарегистрирована в Роспатенте и доступна бесплатно специалистам.

Оценка выраженности каждого симптомокомплекса осуществляется с помощью отдельного модуля, представляющего собой онлайн-самоопросник. Опросники содержат наборы тестовых заданий, созданных на основе семи шкал, которые были утверждены Клиническими рекомендациями по соответствующим заболеваниям. В итоге программа автоматически выдаёт короткое заключение с рекомендациями на основании подсчёта и интерпретации баллов, набранных пользователями. Продолжительность заполнения полного онлайн опросника составляет примерно 20-30 минут, при этом можно выбирать отдельные наборы тестовых заданий, исходя из задач.

Как отмечает руководитель проекта, и.о. директора Международного НОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Арсений Гайдук, мониторинговые возможности ПО могут быть полезны как в медицинской, так и в немедицинской сферах. Например, программой смогут воспользоваться врачи различных специальностей, в частности при проведении профессиональных осмотров. Она может применяться для контроля состояния членов учебных или трудовых коллективов, подверженных высоким нагрузкам. Использование этого инструмента позволит своевременно предупреждать перегрузку сотрудников и предотвращать отток квалифицированных кадров, уверены разработчики. Программа также позволит усилить профилактику нервных расстройств в различных сообществах.

Дополнительная функция программы — формирование массива анонимизированных данных. Их анализ может стать основой для разработки мер по повышению психологического благополучия населения.

«Функционал программы включает оценку обширного количества возможных симптомов нарушения психической сферы. Универсальность этого анализа делает его востребованным в самых разных сферах жизни, — подчеркивает и.о. директора Международного НОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Арсений Гайдук. — В клинической практике внедрение программы способно сэкономить до двадцати минут от времени приёма на одного пациента, что значительно повышает эффективность работы специалиста. В то же время объективизированные данные незаменимы в HR-менеджменте для мониторинга психологического климата в коллективе, профилактики профессионального выгорания, при проведении профосмотров в организациях».

При этом ученый добавил, что новая разработка способна стать ценным помощником врача и HR-специалиста, но не их заменой: «Окончательное решение всегда остается за человеком — будь то постановка диагноза или кадровые решения. Наша программа предоставляет точный, структурированный и объективный инструмент для принятия таких решений».

В скором времени внедрение Цифрового мультиоценочного теста стартует в диспансерных отделениях СОКПБ.

«Одной из существенных проблем в деятельности учреждений психиатрической направленности является высокий уровень загруженности клиницистов, в том числе, связанный с оформлением медицинской документации, — отмечает главный врач СОКПБ, к.м.н. Сергей Царев. — «Разработка позволяет оптимизировать этот процесс и высвободить время врача для непосредственной работы по оказанию помощи пациентам».