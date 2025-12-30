Кардиолог предупредил о рисках «синдрома праздничного сердца»

Употребление алкоголя в новогодние праздники может спровоцировать опасные нарушения ритма сердца даже у людей, которые ранее не сталкивались с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом 30 декабря заявил «Известиям» главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

По его словам, ключевым проявлением так называемого синдрома праздничного сердца является аритмия — неритмичное сердцебиение, возникающее после употребления спиртного или на следующий день. Даже небольшие дозы алкоголя могут нарушать прохождение электрических импульсов по сердечной мышце, поскольку продукты распада этанола, включая ацетальдегид, становятся провокаторами сбоев в работе проводящей системы сердца.

Кардиолог подчеркнул, что эпизоды аритмии нередко возникают у людей, не имеющих подтвержденных диагнозов, однако для пациентов с ишемической болезнью сердца или сердечной недостаточностью риски значительно выше. В таких случаях употребление спиртного способно привести к тяжелым осложнениям — желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и даже остановке сердца.