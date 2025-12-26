Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов

Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства газете "Коммерсант".

Причинами для принятия решения стали отмена государственной регистрации, прекращение производства или поставок препаратов в Россию.

Вместе с этим ведомство добавило в список восемь лекарств: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Препараты используются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных онкологических заболеваний.

Уточняется, что изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.