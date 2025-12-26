Я нашел ошибку
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева по итогам года будет отремонтировано 172 объекта медицинских организаций
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
в Самаре интерес к жилью в новостройках вырос на 37% за год
Самарская область занимает 10 место в РФ по объему промышленного производства в 2025 году
На развитие ветроэнергетики в Тольятти направят 3,8 млрд рублей
Сотрудники УИИ УФСИН России по Самарской области совместно с коллегами из ГУ ФССП России по Самарской области провели новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу»
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
80
Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства газете "Коммерсант".

Причинами для принятия решения стали отмена государственной регистрации, прекращение производства или поставок препаратов в Россию.

Вместе с этим ведомство добавило в список восемь лекарств: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Препараты используются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных онкологических заболеваний.

Уточняется, что изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Здравоохранение
26 декабря 2025  19:16
80
26 декабря 2025  09:17
301
25 декабря 2025  12:20
497
25 декабря 2025  09:27
386
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм.
24 декабря 2025  18:31
920
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
24 декабря 2025  16:57
756
По словам экспертов, осветительные приборы низкого качества могут превышать допустимые нормы яркости и усиливать негативное влияние на здоровье.
24 декабря 2025  16:27
646
24 декабря 2025  09:18
464
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
23 декабря 2025  18:54
841
Новые машины уже на линии. Теперь у медицинских работников и водителей скорой помощи есть ещё больше возможностей, чтобы оперативное выезжать на вызовы, а у жителей региона - больше уверенности в том, что помощь придёт вовремя.
23 декабря 2025  16:58
782
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15791
В центре внимания
26 декабря 2025  17:43
155
26 декабря 2025  17:34
161
26 декабря 2025  16:59
235
26 декабря 2025  16:46
201
26 декабря 2025  15:53
208
