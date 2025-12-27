Я нашел ошибку
В Самарской области в пожаре сгорели и пострадали три единицы спецтехники.
Дед Мороз из Великого Устюга начал применять в работе ИИ
Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую
Выставка «Шедевры коллекции Самарского художественного музея» ждет гостей в новогодние каникулы
спрос на сельскохозяйственных специалистов в российском виноделии вырос в 2,3 раза за год
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
Самарчанке пришлось заплатить за организацию незаконной миграции
Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую

Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую

Министр здравоохранения региона Андрей Орлов во время эфира в ЦУРе призвал самарцев с температурой ниже 40 не звонить в скорую, передает КТВ-Луч.

На экран вывели вопрос: «Температура 39,8, вызвали скорую, ждали 2 часа, сбили сами». Министр пояснил, что машины в первую очередь выезжают к людям с острыми проблемами – подозрением на инфаркт, инсульт, серьезными травмами после ДТП и другими критическими состояниями.

Пациенты с жаром идут уже во вторую очередь. При повышении температуры Орлов порекомендовал обращаться в поликлиники по месту жительства и к неотложным бригадам помощи. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по области с 8:00 до 20:00 работают 137 таких бригад.

