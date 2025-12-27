Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую

Министр здравоохранения региона Андрей Орлов во время эфира в ЦУРе призвал самарцев с температурой ниже 40 не звонить в скорую, передает КТВ-Луч.

На экран вывели вопрос: «Температура 39,8, вызвали скорую, ждали 2 часа, сбили сами». Министр пояснил, что машины в первую очередь выезжают к людям с острыми проблемами – подозрением на инфаркт, инсульт, серьезными травмами после ДТП и другими критическими состояниями.

Пациенты с жаром идут уже во вторую очередь. При повышении температуры Орлов порекомендовал обращаться в поликлиники по месту жительства и к неотложным бригадам помощи. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по области с 8:00 до 20:00 работают 137 таких бригад.