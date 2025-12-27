Я нашел ошибку
В Самарской области из-за метели закрыли движение на участке трассы М-5
«Дубрава» - победитель «Золотой шайбы» среди команд сельских юношей старшей возрастной группы
Самарские рапиристы завоевали Кубок России!
Google хочет забрать свои старые серверы у российских провайдеров
Главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что клубу нужен забивной форвард
средние предлагаемые зарплаты в мебельном бизнесе выросли на 19%
На железных дорогах России за девять месяцев выявлено более 5 тыс. нарушений
В Самарской области в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
В Самарской области в пожаре сгорели и пострадали три единицы спецтехники

219
В Самарской области в пожаре сгорели и пострадали три единицы спецтехники.

ЧП случилось 26 декабря в Новокуйбышевске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, в 20:17 на единый номер диспетчерской службы поступило сообщение о том, что возле дома №4 по улице Садовая произошел пожар.

Прибывшими на место сотрудниками МЧС было установлено, что загорелась спецтехника МБУ «Благоустройство».

На месте работали 19 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар ликвидировали в 21:05. В результате происшествия сгорел экскаватор-погрузчик TEREX, повреждены погрузчик Фотон-FI 935 Е и погрузчик Амкодор — 333, пишет Обоз-инфо.

