В Самарской области в пожаре сгорели и пострадали три единицы спецтехники.

ЧП случилось 26 декабря в Новокуйбышевске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, в 20:17 на единый номер диспетчерской службы поступило сообщение о том, что возле дома №4 по улице Садовая произошел пожар.

Прибывшими на место сотрудниками МЧС было установлено, что загорелась спецтехника МБУ «Благоустройство».

На месте работали 19 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар ликвидировали в 21:05. В результате происшествия сгорел экскаватор-погрузчик TEREX, повреждены погрузчик Фотон-FI 935 Е и погрузчик Амкодор — 333, пишет Обоз-инфо.