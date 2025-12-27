В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в областной столице для удобства жителей будет продлена работа всех видов общественного транспорта.

До 04:00 будет работать метро, до 03:00 – ряд автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов, которые соединяют центр города с отдалёнными районами:

- автобусы №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 50, 67, 70, 75 и 91;

- трамваи №№ 3, 20 и 22;

- троллейбусы №№ 4, 6, 17.

Отметим, что по инициативе руководства «Трамвайно-троллейбусного управления», с 22:00 31 декабря 2025 года до 03:00 1 января 2026 года проезд на трамваях и троллейбусах будет бесплатным.

Автобусы маршрутов № 24, 34 и 91 в связи с мероприятиями, которые будут проходить в новогоднюю ночь на площади Куйбышева, проследуют по скорректированной схеме:

- № 24 – по обычному маршруту, далее по ул. Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны;

- № 34 – по обычному маршруту, далее по ул. Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Фрунзе в обе стороны;

- № 91 – по обычному маршруту, далее по ул. Ново-Садовой, Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны.