Выставка «Шедевры коллекции Самарского художественного музея» ждет гостей в новогодние каникулы
Выставка «Шедевры коллекции Самарского художественного музея» ждет гостей в новогодние каникулы
спрос на сельскохозяйственных специалистов в российском виноделии вырос в 2,3 раза за год
Спрос на сельскохозяйственных специалистов в российском виноделии вырос в 2,3 раза за год
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
Самарчанке пришлось заплатить за организацию незаконной миграции
Самарчанке пришлось заплатить за организацию незаконной миграции
Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
В Елховском районе автомобилистка пострадала в ДТП
В Елховском районе автомобилистка пострадала в ДТП
Самарские полицейские снова пресекли деятельность несанкционированного ёлочного базара
Самарские полицейские снова пресекли деятельность несанкционированного ёлочного базара
Глава Самары Иван Носков исполнил мечты участников благотворительной акции «Елка желаний»
Глава Самары Иван Носков исполнил мечты участников благотворительной акции «Елка желаний»
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным

В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в областной столице для удобства жителей будет продлена работа всех видов общественного транспорта. 

 До 04:00 будет работать метро, до 03:00 – ряд автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов, которые соединяют центр города с отдалёнными районами:

- автобусы №№  1, 24, 26, 34, 37, 41, 50, 67, 70, 75 и 91;
- трамваи №№ 3, 20 и 22;
- троллейбусы №№ 4, 6, 17. 

Отметим, что по инициативе руководства «Трамвайно-троллейбусного управления», с 22:00 31 декабря 2025 года до 03:00 1 января 2026 года проезд на трамваях и троллейбусах будет бесплатным.

 Автобусы маршрутов № 24, 34 и 91 в связи с мероприятиями, которые будут проходить в новогоднюю ночь на площади Куйбышева, проследуют по скорректированной схеме:

- № 24 – по обычному маршруту, далее по ул. Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны;
- № 34 – по обычному маршруту, далее по ул. Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Фрунзе в обе стороны;
- № 91 – по обычному маршруту, далее по ул. Ново-Садовой, Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны.

Новости по теме
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
26 декабря 2025, 13:32
26 декабря 2025, 13:32
Украшенный новогодний транспорт вышел на городские маршруты в Самаре
 Это шесть трамваев, курсирующих по маршрутам №№ 5, 22, 20, и десять троллейбусов, работающих на маршрутах №№ 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15. Транспорт
359
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025, 19:54
25 декабря 2025, 19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
Ключевое отличие регулируемого тарифа — в том, что стоимость проезда утверждается правительством региона, а не перевозчиком.  Транспорт
537
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
25 декабря 2025, 13:00
25 декабря 2025, 13:00
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
Обращаем внимание, что 27 декабря ограничения движения на данном участке, как это было заявлено ранее, не планируется.  Транспорт
490
В центре внимания
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
119
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
940
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
523
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
484
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
494
Весь список