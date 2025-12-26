Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей

196
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей

В пятницу, 26 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги социально – экономического развития Самарской области в 2025 году. Большое внимание в своем докладе глава региона уделил развитию транспорта, сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству и экологии.

«Одной из самых ключевых и болевых точек нашего региона были инфраструктурные ограничения. Наибольшее количество обращений граждан поступало по развитию транспортной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. В этом году мы выполнили план по обновлению пассажирского общественного транспорта, который мы с вами утвердили в прошлом году», - сказал Вячеслав Федорищев.

Отметим, что всего поставлено 234 автобуса в Самару, Тольятти, Чапаевск и Кошкинский район для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, 40 односекционных трамвайных вагонов в Самару, а также капитально отремонтированы 3 вагона метро в Самаре. До конца года запланирована поставка еще 22 автобусов для муниципальных перевозок в Тольятти и 23 автобусов для межмуниципальных перевозок.

Общий объем дорожных работ в регионе составил почти 550 км. В декабре 2025 года завершено строительство и открыто движение на участке магистрали «Центральная» в Самаре от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная г. Самары» протяженностью 14 км.

«Продолжается строительство станции метро «Театральная» в Самаре. В следующем году мы завершим реализацию этого проекта. В начале 2027 года станция откроет свои двери для всех жителей и гостей города», - сообщил губернатор.

Также руководитель области отметил, что в 2025 году завершены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 7 объектов водоснабжения и теплоснабжения в 5 муниципальных районах. «В результате более 12 тыс. человек обеспечены качественными услугами водоснабжения и теплоснабжения», - добавил губернатор. Введены в эксплуатацию 6 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Построены 3 котельные в Жигулевске. Около 7 тысяч домовладений обеспечены технической возможностью для газификации, подключены к газу более 5,5 тысяч домовладений.

Кроме того, во всех муниципальных образованиях региона благоустроены все запланированные общественные и дворовые территории – 244 единицы. Реализованы 4 проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Сызрани, Отрадном, Октябрьске, Чапаевске.

«Реализуем проект «Народный бюджет Самарской области». В 2025 году на его реализацию направлено в 2 раза больше бюджетных средств, чем в 2024 году. Поддержано более 280 инициатив граждан во всех муниципальных образованиях региона», - отметил губернатор.

Говоря о расселении граждан из аварийного жилфонда, Вячеслав Федорищев сообщил, что в этом году на расселение граждан из непригодного жилья потрачено более 4,5 млрд рублей, что позволило завершить программу расселения жилья, признанного таковым до 2017 года и начать новую программу по жилью, признанным аварийный после 2017 года. «Нам удалось привлечь более 2,4 млрд рублей дополнительно из федерального бюджета на 2025 – 2027 годы», - подчеркнул руководитель области.

Экология – еще одна тема сегодняшнего доклада главы региона. В 2025 году разработано 5 проектов по строительству и ремонту гидротехнических сооружений и расчистке водных объектов: Пестравском, Большеглушицком, Нефтегорском, Исаклинском, Сызранском районах, в г.о. Сызрань; ведутся работы еще по 4 проектам. Завершены работы по капремонту гидротехнического сооружения в Сергиевском районе в целях обеспечения защищенности от подтопления.

Вячеслав Федорищев отметил, что начат ремонт переливной плотины в Пестравском районе, что обеспечит качественную работу водозаборов более чем для 6 тыс. человек. Выполнен I этап работ по расчистке участков русла реки Сызранки, что создаст благоприятные условия проживания почти для 60 тысяч человек в Сызрани. Для повышения качества жизни почти 90 тысяч самарцев завершены мероприятия по расчистке 16 гектаров озер Старицы Дубовый Ерик в пределах жилого района Волгарь в Самаре.

В рамках работы по обращению с отходами во всех муниципальных образованиях завершены все запланированные работы по закупке мусоросборников, ремонту и устройству новых контейнерных площадок.

«Вместе в тем задачи здесь еще остаются. Мы имеет один из ключевых приоритетов – это более гармоничное развитие с точки зрения экологии», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025, 20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ – это средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг по муниципальному образованию, исходя из которой... ЖКХ
144
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025, 17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Встретить новогодних волшебников можно будет в понедельник, 29 декабря, с 15:00 до 17:00, на улице Ленинградской в границах улиц Куйбышева и Молодогвардейской. Общество
215
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025, 17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
Общая площадь катков, которые разместятся на площади Куйбышева и в прилегающем сквере в новогодние праздники, составляет около 6 тысяч квадратных метров. Общество
215
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
192
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
144
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
217
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
216
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
26 декабря 2025  16:59
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
310
Весь список