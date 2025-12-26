Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей

В пятницу, 26 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги социально – экономического развития Самарской области в 2025 году. Большое внимание в своем докладе глава региона уделил развитию транспорта, сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству и экологии.

«Одной из самых ключевых и болевых точек нашего региона были инфраструктурные ограничения. Наибольшее количество обращений граждан поступало по развитию транспортной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. В этом году мы выполнили план по обновлению пассажирского общественного транспорта, который мы с вами утвердили в прошлом году», - сказал Вячеслав Федорищев.

Отметим, что всего поставлено 234 автобуса в Самару, Тольятти, Чапаевск и Кошкинский район для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, 40 односекционных трамвайных вагонов в Самару, а также капитально отремонтированы 3 вагона метро в Самаре. До конца года запланирована поставка еще 22 автобусов для муниципальных перевозок в Тольятти и 23 автобусов для межмуниципальных перевозок.

Общий объем дорожных работ в регионе составил почти 550 км. В декабре 2025 года завершено строительство и открыто движение на участке магистрали «Центральная» в Самаре от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная г. Самары» протяженностью 14 км.

«Продолжается строительство станции метро «Театральная» в Самаре. В следующем году мы завершим реализацию этого проекта. В начале 2027 года станция откроет свои двери для всех жителей и гостей города», - сообщил губернатор.

Также руководитель области отметил, что в 2025 году завершены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 7 объектов водоснабжения и теплоснабжения в 5 муниципальных районах. «В результате более 12 тыс. человек обеспечены качественными услугами водоснабжения и теплоснабжения», - добавил губернатор. Введены в эксплуатацию 6 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Построены 3 котельные в Жигулевске. Около 7 тысяч домовладений обеспечены технической возможностью для газификации, подключены к газу более 5,5 тысяч домовладений.

Кроме того, во всех муниципальных образованиях региона благоустроены все запланированные общественные и дворовые территории – 244 единицы. Реализованы 4 проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Сызрани, Отрадном, Октябрьске, Чапаевске.

«Реализуем проект «Народный бюджет Самарской области». В 2025 году на его реализацию направлено в 2 раза больше бюджетных средств, чем в 2024 году. Поддержано более 280 инициатив граждан во всех муниципальных образованиях региона», - отметил губернатор.

Говоря о расселении граждан из аварийного жилфонда, Вячеслав Федорищев сообщил, что в этом году на расселение граждан из непригодного жилья потрачено более 4,5 млрд рублей, что позволило завершить программу расселения жилья, признанного таковым до 2017 года и начать новую программу по жилью, признанным аварийный после 2017 года. «Нам удалось привлечь более 2,4 млрд рублей дополнительно из федерального бюджета на 2025 – 2027 годы», - подчеркнул руководитель области.

Экология – еще одна тема сегодняшнего доклада главы региона. В 2025 году разработано 5 проектов по строительству и ремонту гидротехнических сооружений и расчистке водных объектов: Пестравском, Большеглушицком, Нефтегорском, Исаклинском, Сызранском районах, в г.о. Сызрань; ведутся работы еще по 4 проектам. Завершены работы по капремонту гидротехнического сооружения в Сергиевском районе в целях обеспечения защищенности от подтопления.

Вячеслав Федорищев отметил, что начат ремонт переливной плотины в Пестравском районе, что обеспечит качественную работу водозаборов более чем для 6 тыс. человек. Выполнен I этап работ по расчистке участков русла реки Сызранки, что создаст благоприятные условия проживания почти для 60 тысяч человек в Сызрани. Для повышения качества жизни почти 90 тысяч самарцев завершены мероприятия по расчистке 16 гектаров озер Старицы Дубовый Ерик в пределах жилого района Волгарь в Самаре.

В рамках работы по обращению с отходами во всех муниципальных образованиях завершены все запланированные работы по закупке мусоросборников, ремонту и устройству новых контейнерных площадок.

«Вместе в тем задачи здесь еще остаются. Мы имеет один из ключевых приоритетов – это более гармоничное развитие с точки зрения экологии», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области