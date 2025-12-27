На железных дорогах России за девять месяцев выявлено более 5 тыс. нарушений

Ространснадзор за январь – ноябрь 2025 года выявил свыше пяти тысяч нарушений на железнодорожной инфраструктуре и проинспектировал 70 объектов, сообщил глава федеральной службы Виктор Гулин.

По его словам, действует строгий контроль через систему лицензирования перевозчиков, а также внедряются современные методы надзора.

"За девять месяцев 2025 года проведено 70 проверок объектов инфраструктуры, выявлено более пяти тысяч нарушений", – сказал Гулин ТАСС.

С 2023 года работают электронные сервисы для самообследования перевозчиков, а с 2024 года введена система оценки их добросовестности, рассказала глава федеральной службы.