Подготовка ледовых катков завершается в Самаре

В преддверии новогодних праздников в Самаре заливают более 100 катков. Четыре ледовые площадки оборудуют на площади Куйбышева, где 27 декабря откроется главный новогодний комплекс и пройдут показательные выступления Федерации фигурного катания. На сегодняшний день специалисты АО «Спецремстройзеленхоз» завершают заливку выравнивающего слоя и приступают к шлифовке. Также завершается подготовка ледовых дорожек на Самарской набережной и уже готова площадка в сквере Фадеева на проспекте Ленина. С 25 декабря свою работу начал каток на площади Славы.



«Кататься на коньках в Самаре любят и дети, и молодежь, и взрослые. Особенно популярен этот вид досуга в новогодние каникулы. Тех, кто любит массовые катания, все каникулы будет ждать большой каток площадью более 2,5 тысяч квадратных метров на площади Куйбышева. Здесь же заливаем катки для спортсменов-хоккеистов и для малышей. Дополнительно в этом году готовим площадку в сквере Парада памяти 7 ноября 1941 года – у пересечения улиц Чапаевской и Красноармейской, сейчас он уже украшен новыми световыми элементами в виде звезд. Свои площадки – там, где для этого есть возможность – готовят спортивные и общеобразовательные школы, ТОСы заливают катки во дворах», – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



Общая площадь катков, которые разместятся на площади Куйбышева и в прилегающем сквере в новогодние праздники, составляет около 6 тысяч квадратных метров. Содержанием и восстановлением ледового покрытия будут заниматься специалисты АО «Спецремстройзеленхоз».



«Заливку катков ведем ежедневно – погода наконец-то позволяет. Сначала набираем необходимую толщину льда — порядка 10 сантиметров — а затем приступаем к шлифовке. Для этого у нас есть универсальная маневренная комбинированная автоматизированная машина, или «УМКА», которая срезает все неровности и заливает поверхность тёплой водой. Восстанавливать ледовую поверхность будем ежедневно, чтобы каждое утро площадки были готовы встречать жителей и гостей Самары», – поделилась начальник участка «Спецремстройзеленхоз» Надежда Карпова.



Также на финальной стадии находится подготовка открытой ледовой площадки на набережной – сейчас дорожки от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и в обратном направлении готовы на 90%. Общая площадь катка составит около 4 тысяч квадратных метров. Обслуживать его – заливать лед, убирать снег и обрабатывать поверхность – будут специалисты МАУ «Самарская набережная» с помощью универсального шнекового ледового комбайна.



«Планируем, что первые гости смогут опробовать наш лед, когда он будет отшлифован, уже 29 декабря. Можно прийти со своими коньками или взять их в пункте проката. Каток – это «изюминка» зимней набережной вот уже 15 лет, и этот год, уверен, не станет исключением!» – сказал директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.



Кроме того, свои катки на зиму заливают несколько общеобразовательных и спортивных школ города. Так, ледовые площадки будут около спортивной школы «Чайка» и спортшколы № 16. Также открытие ледовой площадки на этой неделе запланировано в школе № 26.



Карта ледовых катков в зимнем сезоне 2025/2026 доступна на сайте МАУ «Самарская газета»: https://sgpress.ru/.