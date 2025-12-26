Я нашел ошибку
Главные новости:
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Руководство УФСИН России по Самарской области приняло участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»
Руководство УФСИН России по Самарской области приняло участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»
В Самаре наградили 15 предприятий, победивших в конкурсе на лучшее содержание объектов потребительского рынка
В Самаре наградили 15 предприятий, победивших в конкурсе на лучшее содержание объектов потребительского рынка
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку
Резиденты промпарков инвестировали более 48 миллиардов рублей в экономику Самарского региона
Резиденты промпарков инвестировали более 48 миллиардов рублей в экономику Самарского региона
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Подготовка ледовых катков завершается в Самаре

117
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре

В преддверии новогодних праздников в Самаре заливают более 100 катков. Четыре ледовые площадки оборудуют на площади Куйбышева, где 27 декабря откроется главный новогодний комплекс и пройдут показательные выступления Федерации фигурного катания. На сегодняшний день специалисты АО «Спецремстройзеленхоз» завершают заливку выравнивающего слоя и приступают к шлифовке. Также завершается подготовка ледовых дорожек на Самарской набережной и уже готова площадка в сквере Фадеева на проспекте Ленина. С 25 декабря свою работу начал каток на площади Славы.

«Кататься на коньках в Самаре любят и дети, и молодежь, и взрослые. Особенно популярен этот вид досуга в новогодние каникулы. Тех, кто любит массовые катания, все каникулы будет ждать большой каток площадью более 2,5 тысяч квадратных метров на площади Куйбышева. Здесь же заливаем катки для спортсменов-хоккеистов и для малышей. Дополнительно в этом году готовим площадку в сквере Парада памяти 7 ноября 1941 года – у пересечения улиц Чапаевской и Красноармейской, сейчас он уже украшен новыми световыми элементами в виде звезд. Свои площадки – там, где для этого есть возможность – готовят спортивные и общеобразовательные школы, ТОСы заливают катки во дворах», – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

Общая площадь катков, которые разместятся на площади Куйбышева и в прилегающем сквере в новогодние праздники, составляет около 6 тысяч квадратных метров. Содержанием и восстановлением ледового покрытия будут заниматься специалисты АО «Спецремстройзеленхоз».

«Заливку катков ведем ежедневно – погода наконец-то позволяет. Сначала набираем необходимую толщину льда — порядка 10 сантиметров — а затем приступаем к шлифовке. Для этого у нас есть универсальная маневренная комбинированная автоматизированная машина, или «УМКА», которая срезает все неровности и заливает поверхность тёплой водой. Восстанавливать ледовую поверхность будем ежедневно, чтобы каждое утро площадки были готовы встречать жителей и гостей Самары», – поделилась начальник участка «Спецремстройзеленхоз» Надежда Карпова.

Также на финальной стадии находится подготовка открытой ледовой площадки на набережной – сейчас дорожки от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и в обратном направлении готовы на 90%. Общая площадь катка составит около 4 тысяч квадратных метров. Обслуживать его – заливать лед, убирать снег и обрабатывать поверхность – будут специалисты МАУ «Самарская набережная» с помощью универсального шнекового ледового комбайна.

«Планируем, что первые гости смогут опробовать наш лед, когда он будет отшлифован, уже 29 декабря. Можно прийти со своими коньками или взять их в пункте проката. Каток – это «изюминка» зимней набережной вот уже 15 лет, и этот год, уверен, не станет исключением!» – сказал директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.

Кроме того, свои катки на зиму заливают несколько общеобразовательных и спортивных школ города. Так, ледовые площадки будут около спортивной школы «Чайка» и спортшколы № 16. Также открытие ледовой площадки на этой неделе запланировано в школе № 26.

Карта ледовых катков в зимнем сезоне 2025/2026 доступна на сайте МАУ «Самарская газета»: https://sgpress.ru/.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025, 19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
Ключевое отличие регулируемого тарифа — в том, что стоимость проезда утверждается правительством региона, а не перевозчиком.  Транспорт
445
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025, 21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов. Политика
687
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025, 19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в... Политика
675
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
106
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
110
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
26 декабря 2025  16:59
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
189
Вячеслав Федорищев сообщил о том, что Самарская область вошла в ТОП-5 по уровню занятости участников СВО
26 декабря 2025  16:46
Вячеслав Федорищев сообщил о том, что Самарская область вошла в ТОП-5 по уровню занятости участников СВО
164
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
26 декабря 2025  15:53
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
184
Весь список