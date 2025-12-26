Я нашел ошибку
Главные новости:
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева по итогам года будет отремонтировано 172 объекта медицинских организаций
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева по итогам года будет отремонтировано 172 объекта медицинских организаций
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
в Самаре интерес к жилью в новостройках вырос на 37% за год
В Самаре интерес к жилью в новостройках вырос на 37% за год
Самарская область занимает 10 место в РФ по объему промышленного производства в 2025 году
Самарская область занимает 10 место в РФ по объему промышленного производства в 2025 году
На развитие ветроэнергетики в Тольятти направят 3,8 млрд рублей
На развитие ветроэнергетики в Тольятти направят 3,8 млрд рублей
Сотрудники УИИ УФСИН России по Самарской области совместно с коллегами из ГУ ФССП России по Самарской области провели новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу»
Сотрудники УИИ УФСИН России по Самарской области совместно с коллегами из ГУ ФССП России по Самарской области провели новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу»
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева по итогам года будет отремонтировано 172 объекта медицинских организаций

82
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева по итогам года будет отремонтировано 172 объекта медицинских организаций

Сегодня, 26 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе подведения итогов социально-экономического развития региона за 2025 год дал комплексную оценку выполнению ключевых показателей в различных секторах экономики.

В своем докладе руководитель области особое внимание уделил развитию социальной сферы, сделав акцент на практических результатах, достигнутых в здравоохранении, образовании, культуре и спорте.

Было отмечено повышение доступности первичной медицинской помощи. «В ноябре 2025 года начала работу многопрофильная поликлиника в Смышляевке Волжского района, рассчитанная более чем на 1000 посещений в смену. В этом году завершится строительство детской поликлиники в Самаре. Более чем в 1,5 раза увеличили количество возводимых модульных конструкций. Уже возведены 48 ФАПов во всех муниципальных районах области и четырех городских округах, 2 врачебные амбулатории, офис врача общей практики, хирургический модуль в детской больнице им. Н.Н. Ивановой, модуль под флюорограф в Самаре», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Говоря о развитии системы здравоохранения, глава региона доложил об усилении работы по капитальному ремонту медицинских учреждений. Было отмечено увеличение финансирования в 2025 году на данные цели более чем на 700 млн рублей. «Не раз обращали внимание, что у нас в регионе достаточно большой изношенный фонд», - сказал руководитель области.

По его словам, до конца текущего года будет отремонтировано 172 объекта медицинских организаций в 26 муниципальных районах области и 7 городских округах. Существенно обновлен и пополнен автопарк: закуплено 197 автомобилей неотложной помощи и 25 машин скорой помощи.

Отдельно губернатор доложил о мерах поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских кадров, среди которых – единовременная выплата врачам, переехавшим из других регионов для работы в учреждениях Сызрани и Тольятти, а также приобретение служебных квартир.

Мощный импульс получило развитие физической культуры и спорта, в том числе благодаря проведению в регионе XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Его главным наследием, по словам Вячеслава Федорищева, стали 100 новых спортивных объектов, сооружений и обновление действующих.

В своем выступлении глава региона отметил создание современной спортивной инфраструктуры в шаговой доступности от дома: за год появилось 89 универсальных спортивных площадок, в том числе для сдачи ГТО, и воркаут-площадок. Также построено 5 спортивных объектов с универсальными игровыми залами в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Волжском и Ставропольском районах, капитально отремонтировано 8 объектов спорта в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Открыты новый современный корпус «Тольятти теннис центра», а на базе «Акрон-Академии Коноплева» – новый крытый манеж и тренировочное поле с искусственным покрытием. Начал работать новый профессиональный сектор для метаний в поселке Мехзавод.

«Продолжаются работы по созданию модульного фиджитал-центра в Самаре. Еще 3 физкультурно-оздоровительных комплекса откроют свои двери в первой половине 2026 года в Красноярском, Приволжском и Сергиевском районах», – сказал Вячеслав Федорищев.

Самарские спортсмены продолжают демонстрировать высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Губернатор отметил 8 медалей, завоеванных на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио, в их числе 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. Также Вячеслав Федорищев перечислил другие значимые победы: Рафаиль Аюкаев стал серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо, Кирилл Бородачев завоевал серебро в чемпионате мира по фехтованию, Кирилл Пульвер стал двукратным бронзовым призером чемпионата мира по паралимпийскому плаванию, Елизавета Кудинова завоевала титул чемпиона мира по пляжному теннису.

Как отметил Вячеслав Федорищев, в регионе действует обширная система мер соцподдержки, которой в 2025 году были охвачены более 1,7 тыс. спортсменов и тренеров.

Глава региона в своем выступлении также акцентировал внимание и на повышении качества и доступности образования. В частности, продолжается работа по капитальному ремонту образовательных учреждений и их оснащению необходимым оборудованием и средствами обучения. Так, в 2025 году отремонтировано более 270 зданий образовательных организаций в 35 муниципалитетах. В 9 городских округах и 9 муниципальных районах создан 41 инженерный класс.

Новые современные творческие пространства создаются и в области культуры. «Уже открыли 30 новых культурных локаций – это 11 креативных мини-кластеров, 8 арт-парков, 4 детские филармонии, 5 модельных библиотек, 2 музейные экспозиции. Приобрели и установили первый в регионе модульный дом культуры в поселке Сокский Исаклинского района. Впервые закупили 17 автобусов для организованных поездок школьников по «Пушкинской карте» для 7 городских округов и 10 муниципальных районов», – поделился Вячеслав Федорищев.

В сфере культуры также реализуется федеральная программа «Земский работник культуры», направленная на привлечение кадров. Особого внимания заслуживают новые региональные меры поддержки, включая стипендии для одаренных детей и молодежи, единовременные стимулирующие выплаты молодым профессионалам и педагогам-наставникам.

Как отметил губернатор, Самарская область вошла в число 8 пилотных регионов по исполнению поручения Президента России Владимира Путина по вовлечению неэксплуатируемых объектов культурного наследия в хозяйственный оборот с использованием механизма льготного кредитования «ДОМ.РФ». «Три самарских памятника архитектуры переданы инвесторам. Они в ближайшие несколько лет будут полностью восстановлены и получат дальнейшее развитие», – заключил руководитель области.

 

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

