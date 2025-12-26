По поручению губернатора Вячеслава Федорищева по итогам года будет отремонтировано 172 объекта медицинских организаций

Сегодня, 26 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе подведения итогов социально-экономического развития региона за 2025 год дал комплексную оценку выполнению ключевых показателей в различных секторах экономики.

В своем докладе руководитель области особое внимание уделил развитию социальной сферы, сделав акцент на практических результатах, достигнутых в здравоохранении, образовании, культуре и спорте.

Было отмечено повышение доступности первичной медицинской помощи. «В ноябре 2025 года начала работу многопрофильная поликлиника в Смышляевке Волжского района, рассчитанная более чем на 1000 посещений в смену. В этом году завершится строительство детской поликлиники в Самаре. Более чем в 1,5 раза увеличили количество возводимых модульных конструкций. Уже возведены 48 ФАПов во всех муниципальных районах области и четырех городских округах, 2 врачебные амбулатории, офис врача общей практики, хирургический модуль в детской больнице им. Н.Н. Ивановой, модуль под флюорограф в Самаре», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Говоря о развитии системы здравоохранения, глава региона доложил об усилении работы по капитальному ремонту медицинских учреждений. Было отмечено увеличение финансирования в 2025 году на данные цели более чем на 700 млн рублей. «Не раз обращали внимание, что у нас в регионе достаточно большой изношенный фонд», - сказал руководитель области.

По его словам, до конца текущего года будет отремонтировано 172 объекта медицинских организаций в 26 муниципальных районах области и 7 городских округах. Существенно обновлен и пополнен автопарк: закуплено 197 автомобилей неотложной помощи и 25 машин скорой помощи.

Отдельно губернатор доложил о мерах поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских кадров, среди которых – единовременная выплата врачам, переехавшим из других регионов для работы в учреждениях Сызрани и Тольятти, а также приобретение служебных квартир.

Мощный импульс получило развитие физической культуры и спорта, в том числе благодаря проведению в регионе XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Его главным наследием, по словам Вячеслава Федорищева, стали 100 новых спортивных объектов, сооружений и обновление действующих.

В своем выступлении глава региона отметил создание современной спортивной инфраструктуры в шаговой доступности от дома: за год появилось 89 универсальных спортивных площадок, в том числе для сдачи ГТО, и воркаут-площадок. Также построено 5 спортивных объектов с универсальными игровыми залами в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Волжском и Ставропольском районах, капитально отремонтировано 8 объектов спорта в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Открыты новый современный корпус «Тольятти теннис центра», а на базе «Акрон-Академии Коноплева» – новый крытый манеж и тренировочное поле с искусственным покрытием. Начал работать новый профессиональный сектор для метаний в поселке Мехзавод.

«Продолжаются работы по созданию модульного фиджитал-центра в Самаре. Еще 3 физкультурно-оздоровительных комплекса откроют свои двери в первой половине 2026 года в Красноярском, Приволжском и Сергиевском районах», – сказал Вячеслав Федорищев.

Самарские спортсмены продолжают демонстрировать высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Губернатор отметил 8 медалей, завоеванных на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио, в их числе 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. Также Вячеслав Федорищев перечислил другие значимые победы: Рафаиль Аюкаев стал серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо, Кирилл Бородачев завоевал серебро в чемпионате мира по фехтованию, Кирилл Пульвер стал двукратным бронзовым призером чемпионата мира по паралимпийскому плаванию, Елизавета Кудинова завоевала титул чемпиона мира по пляжному теннису.

Как отметил Вячеслав Федорищев, в регионе действует обширная система мер соцподдержки, которой в 2025 году были охвачены более 1,7 тыс. спортсменов и тренеров.

Глава региона в своем выступлении также акцентировал внимание и на повышении качества и доступности образования. В частности, продолжается работа по капитальному ремонту образовательных учреждений и их оснащению необходимым оборудованием и средствами обучения. Так, в 2025 году отремонтировано более 270 зданий образовательных организаций в 35 муниципалитетах. В 9 городских округах и 9 муниципальных районах создан 41 инженерный класс.

Новые современные творческие пространства создаются и в области культуры. «Уже открыли 30 новых культурных локаций – это 11 креативных мини-кластеров, 8 арт-парков, 4 детские филармонии, 5 модельных библиотек, 2 музейные экспозиции. Приобрели и установили первый в регионе модульный дом культуры в поселке Сокский Исаклинского района. Впервые закупили 17 автобусов для организованных поездок школьников по «Пушкинской карте» для 7 городских округов и 10 муниципальных районов», – поделился Вячеслав Федорищев.

В сфере культуры также реализуется федеральная программа «Земский работник культуры», направленная на привлечение кадров. Особого внимания заслуживают новые региональные меры поддержки, включая стипендии для одаренных детей и молодежи, единовременные стимулирующие выплаты молодым профессионалам и педагогам-наставникам.

Как отметил губернатор, Самарская область вошла в число 8 пилотных регионов по исполнению поручения Президента России Владимира Путина по вовлечению неэксплуатируемых объектов культурного наследия в хозяйственный оборот с использованием механизма льготного кредитования «ДОМ.РФ». «Три самарских памятника архитектуры переданы инвесторам. Они в ближайшие несколько лет будут полностью восстановлены и получат дальнейшее развитие», – заключил руководитель области.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области