Сотрудники УИИ УФСИН России по Самарской области совместно с коллегами из ГУ ФССП России по Самарской области провели новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу»

В преддверии Нового года сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области и судебные приставы-исполнители регионального управления Федеральной службы судебных приставов организовали совместную профилактическую акцию «Письмо Деду Морозу».

Основная цель акции - привлечь внимание родителей-должников к их обязанностям по содержанию детей, поддержать несовершеннолетних, чьи отцы и матери уклоняются от уплаты алиментов, а также напомнить злостным неплательщикам о необходимости исполнять свои обязательства в полном объёме и в срок.

В рамках акции дети, чьи родители состоят на учёте в уголовно-исполнительной инспекции написали новогодние письма Деду Морозу. Эти письма, наполненные детскими мечтами и надеждами, были переданы судебным приставам и сотрудникам УИИ, которые вручили их «забывчивым родителям» лично, как напоминание о самом главном: о любви, ответственности и долге перед собственными детьми.