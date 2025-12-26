в Самаре интерес к жилью в новостройках вырос на 37% за год

Ноябрь стал рекордным месяцем 2025 года по числу зарегистрированных ДДУ в 2025 году: рост составил 6% к предыдущему месяцу и 45% к ноябрю прошлого года. Лидерами по количеству сделок стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Предложение на «Авито Недвижимости» год к году увеличилось на 17%.

Технологическая платформа «Авито Недвижимость» подвела итоги ноября и предварительные итоги 2025 года на первичном рынке жилья. Интерес к квартирам в новостройках на платформе год к году увеличился на 10%, особенно ощутимо в категории однокомнатных квартир (+20%). В региональном разрезе повышение интереса отмечается в 28 из 40 городов исследования. Самая заметная динамика — в Омске, Твери, Улан-Удэ, Саратове, Иванове, Брянске, Калуге и Перми, а также в Челябинске. В Самаре за тот же период интерес к квартирам вырос на 37%. Отдельно спрос вырос на однокомнатные (+39%), двухкомнатные квартиры (+44%) и студии (в 2,8 раза).

Продажи по ДДУ* в ноябре стали рекордными в 2025 году, прибавив 6% к предыдущему месяцу и 45% к ноябрю прошлого года. Всего было зарегистрировано 62,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Основным катализатором роста на рынке стала активность покупателей, стремящихся успеть оформить сделку до изменения условий по Семейной ипотеке, которые вступят в силу в феврале будущего года. Регионами-лидерами по числу сделок в ноябре стали Москва (8,1 тыс. ДДУ, +8% за месяц), Московская область (5,5 тыс. ДДУ, без изменений), Санкт-Петербург (3,6 тыс. ДДУ, -1%), Краснодарский край (3,2 тыс. ДДУ, +4%) и Свердловская область (3,2 тыс. ДДУ, +12%). Доля сделок с ипотекой составила 74% (+12 п.п. за год, +4 п.п. за месяц).

По итогам 11 месяцев 2025 года на первичном рынке было зарегистрировано 487,9 тыс. ДДУ. Отставание от аналогичного периода прошлого года сократилось до 4%, в то время как по итогам I полугодия разрыв был кратно выше. Это свидетельствует о мощном восстановительном тренде во II полугодии. При этом есть крупные регионы, показывающие рост или стабильность с прошлым годом: в Московской области зарегистрировано на 12% больше сделок, чем за тот же период 2024-го, в Ростовской области — на 11%, в Ленинградской области — на 4%, в Москве объем продаж за год не изменился.

Объем строительства по сравнению с ноябрем 2024-го вырос на 1% до 120,8 млн кв. м. При этом старт новых проектов и ввод объектов в эксплуатацию сократился на 15% и 5% соответственно. Это связано с тем, что застройщики хотят не допустить затоваривания на рынке, поэтому стремятся поддерживать предложение на оптимальном уровне и управляют темпом строительства.

Год к году стоимость квадратного метра в новостройках снизилась в Твери и Уфе (-2% в каждом). По итогам отчетного месяца дешевле всего купить квартиру на первичном рынке было в Смоленске (102 тыс. рублей за кв. м), Липецке (105 тыс. рублей), Брянске (108 тыс. рублей), Твери (109 тыс. рублей), Ярославле и Иванове (по 110 тыс. рублей), Калуге и Ставрополе (по 111 тыс. рублей). Самые высокие цены отмечались в Москве (522 тыс. рублей), Сочи (489 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (271 тыс. рублей), Казани (234 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (200 тыс. рублей) и Владивостоке (198 тыс. рублей). В Самаре средняя стоимость за квадратный метр составила 138 тыс рублей.

«Рекордное число сделок по итогам ноября и высокая доля ипотечных сделок подтверждают, что первичный рынок остается чувствительным к изменениям в государственных кредитных программах. При этом семейная ипотека выступает ключевым драйвером в сегменте новостроек: на неё приходится до 80% выданных жилищных кредитов. Из значимых тенденций также следует отметить заметный рост продаж по итогам второй половины текущего года, благодаря чему результаты почти сравнялись с 2024-м, в котором до конца июня действовала льготная ипотека. Это позволяет говорить об адаптации рынка и постепенному восстановлению», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

Предложение на платформе в ноябре 2025 года выросло на 17%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Самая заметная динамика отмечалась в сегментах однокомнатных квартир и студий. С начала года предложение в целом по стране увеличилось на 26%, за месяц — не изменилось.

Средняя площадь предложения на рынке новостроек к ноябрю прошлого года выросла в 17 из 40 городов исследования и ещё в 11 не изменилась. Квартиры в среднем стали больше в Томске (+11%, с 54 до 60 кв. м), Кирове (+9%, с 55 до 60 кв. м), Рязани (+6%, с 48 до 51 кв. м), Калининграде (+5%, с 56 до 59 кв. м) и Самаре (+5%, с 55 до 58 кв. м), а также других городах. Самые просторные варианты застройщики предлагают в Липецке (61 кв. м), Томске, Кирове и Смоленске (60 кв. м в каждом); наиболее компактные — в Сочи (44 кв. м), Санкт-Петербурге (45 кв. м), Уфе (46 кв. м) и Ульяновске (48 кв. м).