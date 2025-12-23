Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу

Сегодня в ГУ МВД России по Самарской области учащиеся полицейского класса поселка городского типа Смышляевка приняли присягу.

Началось мероприятие традиционно с исполнения Государственного гимна Российской Федерации.

В торжественной обстановке юноши и девушки дали клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, достойно исполнять возложенные на них обязанности, а также воспитывать в себе высокие моральные и физические качества.

В приветственном слове заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев призвал ребят быть достойными той формы, которую они носят, понимать, что это не только почетно, но и очень ответственно.

Александр Михайлович поздравил учащихся полицейского класса с важным событием в их жизни, пожелав успехов в учебе и выборе будущей профессии.

Кадеты, в свою очередь, пообещали быть достойными гражданами своей страны.

Закончилось мероприятие посещением Музея истории органов внутренних дел Самарской области. Ребята ознакомились с экспонатами и документами, представляющими историческую ценность, руководитель Музея подполковник милиции в отставке Марина Рачиба рассказала об образовании органов внутренних дел и героических буднях полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО