Главные новости:
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева по итогам года будет отремонтировано 172 объекта медицинских организаций
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
В Самаре интерес к жилью в новостройках вырос на 37% за год
Самарская область занимает 10 место в РФ по объему промышленного производства в 2025 году
На развитие ветроэнергетики в Тольятти направят 3,8 млрд рублей
Сотрудники УИИ УФСИН России по Самарской области совместно с коллегами из ГУ ФССП России по Самарской области провели новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу»
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
На развитие ветроэнергетики в Тольятти направят 3,8 млрд рублей
26 декабря 2025
18:46
170
В центре внимания
26 декабря 2025
17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
155
26 декабря 2025
17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
161
26 декабря 2025
16:59
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
235
26 декабря 2025
16:46
Вячеслав Федорищев сообщил о том, что Самарская область вошла в ТОП-5 по уровню занятости участников СВО
201
26 декабря 2025
15:53
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
208
