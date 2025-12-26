Я нашел ошибку
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
В Авито проанализировали рынок запчастей в Самаре

169
В Авито проанализировали рынок запчастей в Самаре

Аналитики Авито с наступлением холодов представили отчет, какие детали и производители стали наиболее востребованы со сменой сезона, и как изменились цены. Оказалось, что в ноябре по сравнению с октябрем запчасти в Самаре в среднем подешевели на 8%, а чаще всего на платформе покупают детали от «АвтоВАЗа». 

Снижение цен

Цены на новые запчасти в Самаре за последний месяц снизились на 8%. Самое заметное снижение показали двигатели и детали для них — они стали дешевле на 16%, а средняя стоимость запчасти составила 27 000 рублей. На 12% стали дешевле новые запчасти рулевого управления — их в среднем покупали за 6 000 рублей. Электрооборудование подешевело на 11%, до 4 000 рублей. Автосвет стал дешевле на 8% — он в среднем обходился пользователям в 8 000 рублей. Также на 7% подешевели аккумуляторы, до 4 000 рублей.

«За последний месяц на фоне роста количества предложений и числа продавцов на площадке мы видим небольшое снижение цен. Большой объем предложения позволяет предоставлять более конкурентные и прозрачные цены, а также максимально широкую вилку по ценам и ассортименту — каждый может найти товар под свой бюджет и запрос», — прокомментировал Алексей Головин, директор бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в Авито.

Популярные бренды и запчасти

Чаще всего пользователи покупают новые запчасти от «АвтоВАЗ». На них пришлось 11% продаж из 250 марок, представленных на Авито. На втором месте — детали «Сызрань». На них пришлось 3% продаж. Тройку лидеров замыкают запчасти от Sat с долей в 2,5%. Также по 2% продаж пришлось на детали «Кампласт» и СЕВиЕМ.  

Наибольшая доля продаж новых запчастей на Авито вновь приходится на кузовные детали (36% продаж). На втором месте — автосвет (11% продаж). Тройку лидеров замыкают подвески (8% продаж). Также в топ-5 вошли двигатели (7% продаж) и электрооборудование (7% продаж). 

 

