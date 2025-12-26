В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах

Сегодня, 26 декабря, в 12 часов 30 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в городском округе Кинель на улице Крымской горит частный дом .

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 80 квадратных метров.

В 12 час 48 минут пожар был локализован, в 13 часов 6 минут – объявлена ликвидация открытого горения.

В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава на 3 единицах техники.

На тушение были поданы 3 ствола «Б» и созданы 2 звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"