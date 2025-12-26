Я нашел ошибку
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах

Сегодня, 26 декабря, в 12 часов 30 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в городском округе Кинель на улице Крымской горит частный дом .
По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 80 квадратных метров.
В 12 час 48 минут пожар был локализован, в 13 часов 6 минут – объявлена ликвидация открытого горения.
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава на 3 единицах техники.
На тушение были поданы 3 ствола «Б» и созданы 2 звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

