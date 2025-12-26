Я нашел ошибку
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства

Арбитражный суд Поволжского округа 26 декабря принял решение в пользу Генеральной прокуратуры РФ и Федерального агентства лесного хозяйства, удовлетворив их кассационные жалобы.

Речь идет о более чем 8 тысячах гектаров земель лесного фонда, которые теперь вновь принадлежат федеральной собственности. История спора тянется с 2008 года, когда департамент лесного хозяйства оформил участок с целью передачи его в распоряжение города. 

Попытки вернуть эти земли в федеральную собственность предпринимались неоднократно. В 2024 году Генпрокуратура обратилась в арбитражный суд, однако первоначально иск был отклонен. Позднее аналогичное требование заявил Рослесхоз. В 2025 году дело было направлено на пересмотр, и в итоге суд поддержал позицию федеральных ведомств, пишет Самара-АиФ.

