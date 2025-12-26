Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко

Современное оборудование установлено в отделении медицинской реабилитации взрослого населения Самарской городской клинической больницы №2 имени Н. А. Семашко. Это стало возможным благодаря национальному проекту«Продолжительная и активная жизнь».

В отделении проводится второй этап медицинской реабилитации. Помощь здесь получают пациенты с нарушением функции центральной нервной системы — после перенесенного инсульта, черепно-мозговых и спинальных травм. Также врачи помогают в восстановлении пациентам после травм и операций на костно-мышечной системе на различных сроках заболевания. В этом году реабилитационную помощь уже получили более 1600 человек.

Теперь в арсенале реабилитологов — новое уникальное оборудование, например, антигравитационная беговая дорожка.

«Благодаря возможности контроля нагрузки дорожка позволяет безопасно адаптировать тренировочный процесс даже на самых ранних этапах заболевания», — рассказала заведующая стационарным отделением медицинской реабилитации, врач — невролог Юлия Минина.

Широко используется и физиотерапевтическое оборудование для электростимуляции, лазеро- и магнитотерапии. Одним из наиболее эффективных методов является транскраниальная магнитная стимуляция.

«Это метод неинвазивной стимуляции головного мозга, при котором меняющееся магнитное поле создает в определенных участках головного мозга наведённые электрические токи, — пояснила специалист. — Он эффективен при восстановлении моторных функций после инсульта. Также активно применяем и периферическую магнитную стимуляцию для лечения болевых синдромов и нарушений функции мочевого пузыря».

Напомним, мероприятия по развитию медицинской реабилитации проводятся в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего по нацпроекту поставлены 275 единиц оборудования в отделения медицинской реабилитации для детей и взрослых, в том числе в областную больницу имени В.Д. Середавина, Ставропольскую больницу, Тольяттинскую поликлинику 3. Кроме того, за счет средств областного бюджета будут поставлены еще 287 единиц современной медтехники.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области