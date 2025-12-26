Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко

144
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко

Современное оборудование установлено в отделении медицинской реабилитации взрослого населения Самарской городской клинической больницы №2 имени Н. А. Семашко. Это стало возможным благодаря национальному проекту«Продолжительная и активная жизнь».

В отделении проводится второй этап медицинской реабилитации. Помощь здесь получают пациенты с нарушением функции центральной нервной системы — после перенесенного инсульта, черепно-мозговых и спинальных травм. Также врачи помогают в восстановлении пациентам после травм и операций на костно-мышечной системе на различных сроках заболевания. В этом году реабилитационную помощь уже получили более 1600 человек.

Теперь в арсенале реабилитологов — новое уникальное оборудование, например, антигравитационная беговая дорожка.

«Благодаря возможности контроля нагрузки дорожка позволяет безопасно адаптировать тренировочный процесс даже на самых ранних этапах заболевания», — рассказала заведующая стационарным отделением медицинской реабилитации, врач — невролог Юлия Минина.

Широко используется и физиотерапевтическое оборудование для электростимуляции, лазеро- и магнитотерапии. Одним из наиболее эффективных методов является транскраниальная магнитная стимуляция.

«Это метод неинвазивной стимуляции головного мозга, при котором меняющееся магнитное поле создает в определенных участках головного мозга наведённые электрические токи, — пояснила специалист. — Он эффективен при восстановлении моторных функций после инсульта. Также активно применяем и периферическую магнитную стимуляцию для лечения болевых синдромов и нарушений функции мочевого пузыря».

Напомним, мероприятия по развитию медицинской реабилитации проводятся в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего по нацпроекту поставлены 275 единиц оборудования в отделения медицинской реабилитации для детей и взрослых, в том числе в областную больницу имени В.Д. Середавина, Ставропольскую больницу, Тольяттинскую поликлинику 3. Кроме того, за счет средств областного бюджета будут поставлены еще 287 единиц современной медтехники.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
26 декабря 2025  20:27
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
144
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
26 декабря 2025  19:16
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
191
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
26 декабря 2025  09:17
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
315
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ
25 декабря 2025  12:20
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ
517
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
25 декабря 2025  09:27
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
395
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм.
24 декабря 2025  18:31
Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях
931
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
24 декабря 2025  16:57
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
766
По словам экспертов, осветительные приборы низкого качества могут превышать допустимые нормы яркости и усиливать негативное влияние на здоровье.
24 декабря 2025  16:27
Врач‑психиатр и онколог рассказала о влиянии новогодних огней на сон
656
Врач перечислил главные ошибки оказания первой помощи зимой
24 декабря 2025  09:18
Врач перечислил главные ошибки оказания первой помощи зимой
474
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
23 декабря 2025  18:54
Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации
846
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15791
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
192
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
144
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
217
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
216
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
26 декабря 2025  16:59
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
310
Весь список