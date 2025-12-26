В Самаре названы адреса, где возможны кратковременные отключения воды 29 декабря

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

29 декабря планируются работы на НСП №15/3: замена кран-буксы в запорной арматуре диаметром 200 мм, замена врезок диаметром 20 мм. С 09:30 до 12:25 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Ташкентская, 105, 121, 123, 125, 131, 133, ул. Стара Загора, 267А, 267Б, 267В, 267Г, 267Е, 267Ж, 275.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.