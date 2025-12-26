Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре

В Самаре на пешеходную часть улицы Ленинградской вышли Дед Мороз и Снегурочка. Интерактивная программа в преддверии главного зимнего праздника проходит уже девятый год подряд по инициативе администрации Самарского района.



«На протяжении девяти лет в предновогоднюю неделю мы проводим эту волшебную программу на Ленинградской, – поделился глава Самарского района Роман Радюков. – Самарский район по праву считается жемчужиной Самары, а Ленинградская улица – её сердцем. В праздничные дни здесь гуляют не только жители, но и гости нашего города из соседних городов и даже регионов. Наша цель – подарить каждому гуляющему по самарскому «Арбату» тепло, радость и настоящее новогоднее настроение».



Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой можно покружить в праздничном хороводе или прочитать главным новогодним волшебникам любимое стихотворение и получить сладкий подарок.

«Мы идем с подругой и расплываемся в улыбке, потому что навстречу нам идут Дед Мороз и Снегурочка. Ещё и леденец подарили! Очень приятно, замечательная акция, спасибо организаторам за настроение», – поделилась жительница города Самары Елена Гаврилова.



Встретить новогодних волшебников можно будет в понедельник, 29 декабря, с 15:00 до 17:00, на улице Ленинградской в границах улиц Куйбышева и Молодогвардейской.



Отметим, что праздничные мероприятия накануне Нового года проходят во всех районах Самары. Завтра, 27 декабря, на площади Куйбышева начнет свою работу главный новогодний комплекс с Усадьбой Деда Мороза, ледовыми катками, сувенирными рядами и пр.



Программа основных новогодних и рождественских мероприятий в декабре и январе в Самаре доступна по ссылке: https://samadm.ru/city_life/programma-novogodnikh-meropriyatiy/.