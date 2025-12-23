Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»

Я нашел ошибку
В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по керлингу на колясках
Вы можете откликнуться по одному тематическому блоку, либо выбрать несколько тем.
До 26 декабря продолжается прием эссе на международный конкурс «Открытый диалог — 2026»
Приговором суда одной из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима, а вторая приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей в доход государства
В Чапаевске две женщины признаны виновными в мошенничестве при получении выплат
Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке.
Сборная региона – двукратный победитель Любительской следж-хоккейной лиги
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения.
Энергетики «Т Плюс» напоминают жителям губернии правила безопасности в морозы
Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В Отрадном сотрудники полиции задержали мужчину за покушение на сбыт наркотиков
В торжественной обстановке юноши и девушки дали клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, достойно исполнять возложенные на них обязанности, а также воспитывать в себе высокие моральные и
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Илдар Чагаев поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность на территории городского округа Тольятти.
Игорь Иванов представил нового руководителя УМВД Тольятти - Илдара Чагаева
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»

156
В рамках слёта участники провели в школах «Разговоры о важном» — профориентационные встречи и квизы о знаковых событиях Великой Отечественной войны.

В середине декабря бойцы студенческих отрядов Самарской области совместно с 130 участниками и ветеранами движения Российских студенческих отрядов из 30 регионов страны и 7 студотрядовцев из Республики Беларусь работали на Всероссийском слёте Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» в Нижнекамске.

«В этом году “Снежный десант РСО“ прошёл в 82 регионах, в нём участвовало более 20 тысяч ребят. На Всероссийском слёте РСО обсудили развитие акции, увеличение численности участников, упор на развитие добровольчества в регионах. Приоритетными задачами останутся поддержка участников СВО и их семей, помощь многодетным, ветеранам, пенсионерам и всем, кому она нужна. Также Псковским региональным отделением РСО ведётся работа по формированию Российско-Белорусского отряда акции, около 20 студентов Союзного государства будут помогать жителям Псковской области. Наши ребята готовы творить добро во всех уголках страны!», — отметила Юлия Дрожжина, Председатель Правления РСО, член Комитета Госдумы по охране здоровья.

В Татарстане участники слёта охватили шефской помощью пять населенных пунктов. Посетили с адресной помощью ветеранов труда, семьи участников СВО, детей-инвалидов, чтобы передать гуманитарную помощь, очистить придомовые территории от мусора, подготовить дрова, прибраться дома и, что самое главное, подарить свое тепло и заботу. Вместе со студотрядами Татарстана благоустроили территорию сельских домов культуры, посетили музеи воинской славы, помогли в благоустройстве могил участников специальной военной операции, и почтили память героев нашей страны, возложив цветы к мемориалам.

В 2025 году акция получила название «Снежный десант РСО. Десант Победы» и акцент на сохранение исторической памяти о героях нашей страны. Особое внимание уделяется патриотическим занятиям со школьниками и помощи семьям участников СВО. В рамках слёта участники провели в школах «Разговоры о важном» — профориентационные встречи и квизы о знаковых событиях Великой Отечественной войны.

В ходе слёта были подведены итоги года и намечены векторы развития.  Предстоящий зимний сезон направлен на обмен опытом, развитие информационного освещения, привлечение к выездам несовершеннолетних и созданию для них безопасных условий труда. Участниками разработаны единые методические рекомендации для систематизации работы по примеру. 

В начале января студенческие отряды Самарской области отправятся в муниципалитеты региона, чтобы оказать помощь местным жителям. По традиции отряды «Снежного десанта» отработают три полноценных дня, за которые помогут семьям участников СВО и ветеранам. В школах бойцы проведут мастер-классы по профориентации, по оказанию первой медицинской помощи, а также подготовят и покажут концерт.

Организатором слёта выступает Татарстанское региональное отделение Российских студенческих отрядов при поддержке Управления по делам молодёжи Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ и Министерства по делам молодёжи Республики Татарстан.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В 2025 году в Российских студенческих отрядах состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны.

 

Фото предоставлено министерством молодежной политики Самарской области

Теги: Мероприятия Самара

