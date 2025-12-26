Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг

Правительство Самарской области утвердило величину новых региональных стандартов стоимости услуг ЖКХ в муниципалитетах региона. Решение было принято на заседании областного Правительства, которое по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провел первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

Региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ – это средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг по муниципальному образованию, исходя из которой определяется размер субсидии на оплату ЖКХ.

В формуле, по которой рассчитывается сумма субсидии, учитывается среднедушевой доход семьи, прожиточный минимум в регионе и размер регстандарта.

Пересмотр величины регионального стандарта потребовался в связи с изменением тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами с 10 ноября текущего года.

В результате, в областном центре для семьи из трех человек, проживающих в многоквартирном доме и оплачивающих взносы на капитальный ремонт, размер платы за жилищно-коммунальные услуги, исходя из которого рассчитывается размер субсидии на оплату ЖКХ, составит 3884 рубля, в Тольятти для той же льготной категории граждан – 3216, а в Сызрани – 3533 рубля. Получателями субсидии с учетом регстандарта станут порядка 14 тысяч семей.

Ранее регстандарт менялся в июле текущего года, в связи с пересмотром тарифа на жилищные услуги, и составлял по аналогичным категориям 3856, 3188 и 3505 рублей соответственно.