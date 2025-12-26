Я нашел ошибку
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг

Правительство Самарской области утвердило величину новых региональных стандартов стоимости услуг ЖКХ в муниципалитетах региона. Решение было принято на заседании областного Правительства, которое по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провел первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

Региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ – это средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг по муниципальному образованию, исходя из которой определяется размер субсидии на оплату ЖКХ.

В формуле, по которой рассчитывается сумма субсидии, учитывается среднедушевой доход семьи, прожиточный минимум в регионе и размер регстандарта.

Пересмотр величины регионального стандарта  потребовался в связи с изменением тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами с 10 ноября текущего года.

В результате, в областном центре для семьи из трех человек, проживающих в многоквартирном доме и оплачивающих взносы на капитальный ремонт, размер платы за жилищно-коммунальные услуги, исходя из которого рассчитывается размер субсидии на оплату ЖКХ, составит 3884 рубля, в Тольятти для той же льготной категории граждан – 3216, а в Сызрани – 3533 рубля. Получателями субсидии с учетом регстандарта станут порядка 14 тысяч семей.

Ранее регстандарт менялся в июле текущего года, в связи  с пересмотром тарифа на жилищные услуги,  и составлял по аналогичным категориям 3856, 3188 и 3505 рублей соответственно.

