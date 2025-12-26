Я нашел ошибку
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
Правительство Самарской области утвердило обновленный проект планировки территории для строительства нового участка улицы Авроры. Дорогу протянут от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Предыдущая версия документа признана утратившей силу.

Согласно новому проекту, четырехполосная улица протяженностью 1,6 км будет включать тротуары. На пересечении с Московским шоссе запланирована двухуровневая транспортная развязка комбинированного типа с двумя путепроводами и кольцевым движением, рассчитанная на шесть полос.

Помимо нового участка Авроры в проект войдет реконструкция прилегающих отрезков Московского шоссе (от Врубеля до Потапова) и Ново-Садовой в районе Постникова оврага. Ожидаемая интенсивность движения — более 14 тысяч автомобилей в сутки.

Строительство объекта начнется не ранее 2028 года. До этого необходимо провести работы по переустройству инженерных коммуникаций на территории застройки, пишет "Самарская газета".

