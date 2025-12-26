В ДТП под Самарой погибли пенсионеры

Два человека погибли в результате серьезного ДТП в Нефтегорском районе Самарской области. Авария произошла днем 26 декабря на 89-м километре автодороги «Подъезд к Оренбургу от М-5 „Урал“.

По предварительным данным ГИБДД, около 15:30 53-летний водитель на Audi выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. В результате его машина столкнулась лоб в лоб с автомобилем Renault Duster.

76-летний водитель и 66-летняя пассажирка Renault Duster погибли на месте до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля Audi с травмами доставлен в больницу. Его состояние сейчас уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, пожарно-спасательного подразделения ПСО 36 и медики. Спасатели провели необходимые работы, отключили аккумуляторы автомобилей, стабилизировали их и провели деблокировку пострадавших из покореженных авто, пишет 63.ру.

Фото ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС