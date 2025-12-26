Я нашел ошибку
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги года, озвученные губернатором
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры

В ДТП под Самарой погибли пенсионеры

Два человека погибли в результате серьезного ДТП в Нефтегорском районе Самарской области. Авария произошла днем 26 декабря на 89-м километре автодороги «Подъезд к Оренбургу от М-5 „Урал“.

По предварительным данным ГИБДД, около 15:30 53-летний водитель на Audi выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. В результате его машина столкнулась лоб в лоб с автомобилем Renault Duster.

76-летний водитель и 66-летняя пассажирка Renault Duster погибли на месте до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля Audi с травмами доставлен в больницу. Его состояние сейчас уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, пожарно-спасательного подразделения ПСО 36 и медики. Спасатели провели необходимые работы, отключили аккумуляторы автомобилей, стабилизировали их и провели деблокировку пострадавших из покореженных авто, пишет 63.ру.

Фото ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС

Теги: ДТП

Новости по теме
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
26 декабря 2025, 16:36
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
25 декабря   на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 3 человека.  Происшествия
237
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
26 декабря 2025, 15:56
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
Пассажир кроссовера - женщина 1969 года рождения доставлена  в медицинское учреждение. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Происшествия
238
В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб
25 декабря 2025, 19:18
В Тольятти 18-летний водитель сбил 13-летнего подростка и столб
Тот переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Происшествия
460
В центре внимания
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
246
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
177
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
229
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
230
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
26 декабря 2025  16:59
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
325
Весь список