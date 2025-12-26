Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги года, озвученные губернатором
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги года, озвученные губернатором
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пиротехники обратились к губернатору Самарской области

107
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области

Российская пиротехническая ассоциация обратилась к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой организовать специальные площадки для безопасного запуска фейерверков. Это предложение поступило на фоне планов администрации Самары ввести ограничения на использование пиротехники в новогодние праздники.

В своем письме президент ассоциации «РАПИД-Фейерверк» Александр Муранов выразил обеспокоенность грядущими праздниками. По его мнению, отсутствие официально разрешенных мест для запуска салютов и полные запреты не останавливают людей, а лишь повышают риски. Люди все равно будут запускать фейерверки во дворах, рядом с домами и машинами, что может привести к пожарам и травмам, пишет 63.ру.

Ассоциация предлагает другой путь: не запрещать, а организовать. Они просят власти определить и обустроить безопасные общественные площадки, где жители смогут легально запускать бытовую пиротехнику (ту, для которой не нужны специальные разрешения). Также важно широко проинформировать людей о расположении таких мест через СМИ.

Это обращение стало реакцией на инициативу городской администрации. Ранее 63.RU сообщал, что в Самаре с 30 декабря по 12 января могут ввести особый противопожарный режим. Согласно проекту, в городе планируют:

  • Запретить мощные салюты выше 2-го класса опасности.

  • Полностью запретить любую пиротехнику в местах массового скопления людей: в парках, на площадях, у новогодних городков и ёлок.

Таким образом, если запрет введут, то запускать даже простые петарды или фонтаны будет нельзя в центре праздничных событий. Контролировать соблюдение правил будут районные администрации с помощью патрулей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
246
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
177
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
229
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
230
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
26 декабря 2025  16:59
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
325
Весь список