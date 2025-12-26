Пиротехники обратились к губернатору Самарской области

Российская пиротехническая ассоциация обратилась к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой организовать специальные площадки для безопасного запуска фейерверков. Это предложение поступило на фоне планов администрации Самары ввести ограничения на использование пиротехники в новогодние праздники.

В своем письме президент ассоциации «РАПИД-Фейерверк» Александр Муранов выразил обеспокоенность грядущими праздниками. По его мнению, отсутствие официально разрешенных мест для запуска салютов и полные запреты не останавливают людей, а лишь повышают риски. Люди все равно будут запускать фейерверки во дворах, рядом с домами и машинами, что может привести к пожарам и травмам, пишет 63.ру.

Ассоциация предлагает другой путь: не запрещать, а организовать. Они просят власти определить и обустроить безопасные общественные площадки, где жители смогут легально запускать бытовую пиротехнику (ту, для которой не нужны специальные разрешения). Также важно широко проинформировать людей о расположении таких мест через СМИ.

Это обращение стало реакцией на инициативу городской администрации. Ранее 63.RU сообщал, что в Самаре с 30 декабря по 12 января могут ввести особый противопожарный режим. Согласно проекту, в городе планируют:

Запретить мощные салюты выше 2-го класса опасности .

Полностью запретить любую пиротехнику в местах массового скопления людей: в парках, на площадях, у новогодних городков и ёлок.

Таким образом, если запрет введут, то запускать даже простые петарды или фонтаны будет нельзя в центре праздничных событий. Контролировать соблюдение правил будут районные администрации с помощью патрулей.