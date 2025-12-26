Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги года, озвученные губернатором

Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги года, которые подвел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил стабильность экономики и рост поддержки муниципалитетов. Благодаря этому в Самаре за год обновили парк общественного транспорта: на линии вышли 43 трамвая «Львенок», в ближайшее время ожидается еще одна поставка, и общее количество новых вагонов превысит 70.

Особое внимание уделено помощи участникам СВО и их семьям. По итогам года Самарская область вошла в пятерку регионов России по трудоустройству ветеранов, в регионе действует 47 мер поддержки.

Также в числе значимых событии отмечен форум «Россия – спортивная держава», где обсуждалось развитие паралимпийского спорта. В 2026 году власти намерены продолжить работу по социальной поддержке и созданию комфортных условии для жизни в Самаре и области, пишет Самарская газета.