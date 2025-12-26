Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги года, озвученные губернатором
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
112
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги года, которые подвел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил стабильность экономики и рост поддержки муниципалитетов. Благодаря этому в Самаре за год обновили парк общественного транспорта: на линии вышли 43 трамвая «Львенок», в ближайшее время ожидается еще одна поставка, и общее количество новых вагонов превысит 70.

Особое внимание уделено помощи участникам СВО и их семьям. По итогам года Самарская область вошла в пятерку регионов России по трудоустройству ветеранов, в регионе действует 47 мер поддержки.

Также в числе значимых событии отмечен форум «Россия – спортивная держава», где обсуждалось развитие паралимпийского спорта. В 2026 году власти намерены продолжить работу по социальной поддержке и созданию комфортных условии для жизни в Самаре и области, пишет Самарская газета.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
246
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
177
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
229
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
230
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
26 декабря 2025  16:59
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
325
