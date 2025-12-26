Я нашел ошибку
Главные новости:
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Руководство УФСИН России по Самарской области приняло участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»
В Самаре наградили 15 предприятий, победивших в конкурсе на лучшее содержание объектов потребительского рынка
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку
Резиденты промпарков инвестировали более 48 миллиардов рублей в экономику Самарского региона
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Вячеслав Федорищев сообщил о том, что Самарская область вошла в ТОП-5 по уровню занятости участников СВО

174
Комплексная поддержка участников СВО еще одна из важнейших тем, которую сегодня озвучил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках подведения итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году.

 

«Благополучие граждан — важнейший приоритет нашей работы. Президентом России Владимиром Путиным 2025 год объявлен годом защитника Отечества. Самое пристальное внимание мы уделяем комплексной поддержке участников СВО и членов их семей. Активно взаимодействуем с Фондом «Защитники Отечества», — сказал Вячеслав Федорищев. — Сейчас в регионе действует 47 различных мер поддержки участников СВО и их семей».

 

В Самарской области создан Центр комплексной поддержки участников СВО и членов их семей «Сердце воина» флагманский центр в Самаре, 54 территориальных центра комплексной поддержки участников СВО и их семей во всех муниципальных образованиях Самарской области.

 

В регионе продолжается реализация кадровой региональной программы «Школа героев».

«В июне дали старт обучению на втором потоке программы — 42 участника СВО. Двое выпускников первого потока замещают должности глав администраций муниципалитетов — Волжский район и г.о. Новокуйбышевск, один избран депутатом Думы городского округа Самара. Еще один участник президентской программы «Время героев», ветеран СВО, Герой России Андрей Ерёмин будет назначен заместителем министра молодежной политики Самарской области», — отметил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, Самарская область одна из первых в стране, где в этом году установлено квотирование рабочих мест для участников СВО (в размере 1% от штатной численности, принят Закон Самарской области).

«Сейчас зарезервированы почти 4,5 тыс. рабочих мест, из них более половины уже заполнены. При всех центрах занятости действуют клубы «Работа для СВОих». Созданы сайты «Самара — работа для СВОих» и «Трудовая инклюзия», — уточнил губернатор.

По уровню занятости участников СВО Самарская область вошла в ТОП-5 регионов России -— 81% от числа вернувшихся в регион.

Для участников СВО в регионе предусмотрена возможность получения бесплатного второго среднего профессионального образования. Предусмотрена компенсация затрат на получение высшего образования в вузах Самарской области. По приоритетным направлениям подготовки, компенсацию получили 55 участников СВО.

Регион выделяет субсидии муниципалитетам для приспособления домов, где проживают бойцы, потерявшие мобильность в результате ранений. Также производятся выплаты участникам СВО с инвалидностью на адаптацию придомовой территории в частном жилфонде.

С 2025 года участники СВО, имеющие право на получение земельного участка, могут получить вместо него выплату в размере 250 тысяч рублей. За 2025 год участники СВО получили 149 земельных участков, выплаты предоставлены 557 гражданам. Расширена категория героев, которым может быть предоставлен земельный участок или компенсации за него.

Также глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предоставили выплату в размере 1 млн рублей.

Добавим, что другим категориям граждан, прошедшим через испытания войны, также была оказана финансовая поддержка.

Фото: пресс-служба правительства СО

Теги: В центре внимания

Весь список