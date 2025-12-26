Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан

В пятницу, 26 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев подводит основные итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году.

Одно из приоритетных направлений деятельности областного правительства – поддержка семей с детьми, социальная поддержка граждан.

Глава региона напомнил, что 2025 год и последующее десятилетие объявлены в Самарской области годами многодетной семьи. Для этой категории появилась новая мера поддержки – компенсация половины стоимости обучения в колледжах, техникумах и вузах для одного из детей. Семьям с 7 и более детьми в этом году предоставлено 16 автомобилей.

«Всего на поддержку семей с детьми в 2025 году из бюджета направили свыше 39 млрд рублей – почти на 10% больше, чем в 2024 году. Сегодня им предоставляется 42 меры поддержки, - отметил Вячеслав Федорищев. - Наша задача – дать опору молодым семьям, помочь им встать на ноги и стать счастливыми родителями в более раннем возрасте. В этом году увеличили единовременную выплату при постановке на учет по беременности женщине, получающей обучение по очной форме, до 200 тысяч рублей и предоставляем ее без критерия нуждаемости. Добавили еще две меры поддержки: бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО и предоставление молодой семье с детьми компенсации стоимости найма жилого помещения».

Предприняты меры, чтобы улучшить организацию детского отдыха. Построены два новых модульных здания на 52 места в смену каждое - в Отрадном и Ставропольском районе. «Всего на организацию отдыха и оздоровления детей в региональном бюджете предусмотрели в полтора раза больше средств, чем в 2024 году, обеспечили путевками более 37 тысяч детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, - сообщил губернатор. - С этого года компенсируем часть стоимости самостоятельно приобретенной детской путевки в лагерь. Для детей-сирот возвращаем стоимость путевки и проезда к месту лечения и обратно».

Также в этом году дети-сироты из новых регионов обрели семью в Самарской области: 5 семей (из Самары, Сызрани, Кинельского и Кошкинского районов) приняли к себе на воспитание 12 детей, оставшихся без попечения родителей, из Запорожской области.

«При этом улучшаем жилищные условия для данной категории. В текущем году обеспечили квартирами 1122 человека, жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий получили 39 детей-сирот», - отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул, что и другие категории граждан получают меры соцподдержки. На эти цели, по его словам, направлено в 1,5 раза больше средств, чем в 2024 году. «Впервые с 2019 года ввели в эксплуатацию дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Высокое Пестравского района. Завершили реконструкцию пансионата для пожилых и инвалидов в Самаре. Открыт первый в регионе Центр «Самарское Долголетие». Капитально отремонтировали 10 учреждений соцобслуживания, оснастили мебелью и оборудованием 20 учреждений», - сообщил Вячеслав Федорищев.

Фото пресс-службы правительства