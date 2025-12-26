Я нашел ошибку
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева по итогам года будет отремонтировано 172 объекта медицинских организаций
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
в Самаре интерес к жилью в новостройках вырос на 37% за год
Самарская область занимает 10 место в РФ по объему промышленного производства в 2025 году
На развитие ветроэнергетики в Тольятти направят 3,8 млрд рублей
Сотрудники УИИ УФСИН России по Самарской области совместно с коллегами из ГУ ФССП России по Самарской области провели новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу»
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Выборы в Самарской области

Самарская область занимает 10 место в РФ по объему промышленного производства в 2025 году

84
Самарская область занимает 10 место в РФ по объему промышленного производства в 2025 году

 

Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги социально-экономического развития региона, в числе которых рассказал о развитии промышленного производства и инновационных технологий Самарской области в 2025 году.

Одной из главных тем стала поддержка предприятий и сохранение рабочих мест. Глава региона отметил, что Самарская область по объему привлеченных средств в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» является одним из лидеров среди субъектов России. На 3 года с 2025 по 2027 – более 3 млрд рублей.

«Самарская область уверенно сохраняет ведущие позиции среди промышленных регионов страны. По объему промпроизводства мы занимаем 10 место в России и 2 место в ПФО. Ожидаем, что в целом за год объем отгрузки составит около 2,8 трлн рублей», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, в этом году стартовало промышленное производство автомобилей семейства LADA ISKRA. Также презентовали новый городской кроссовер LADA AZIMUT, производство которого начнется в III квартале 2026.

«Для поддержки АВТОВАЗа мы принимаем ряд мер. Но главное – нам удалось сохранить трудовой коллектив предприятия. Мы обеспечили временными рабочими местами 25 тысяч работников АВТОВАЗа и предприятий-смежников, находящихся под угрозой увольнения, – отметил глава региона. – Также ввели 36 займов на сумму свыше 845 млн рублей для предприятий региона».

В этом году большое внимание уделено развитию перспективных технологий. В сентябре 2025 года создан Институт беспилотной авиации и беспилотных мобильных систем на базе Тольяттинского государственного университета. В рамках проекта развивается научно-производственный центр испытаний и компетенций в области технологий БАС, расположенный в Особой экономической зоне «Тольятти».

На базе центра реализуются технологические проекты 70 компаний-резидентов из 24 регионов страны. Среди достижений – запущено первое в России производство литий-ионных аккумуляторных батарей и осуществляется изготовление отечественных комплектующих для систем БАС.

По итогам рейтинга, сформированного Минобрнауки России, в 2025 году регион вошел в топ-10 по научно-технологическому развитию. Вячеслав Федорищев выделил три ведущих университета региона: «В 2025 году на софинансирование программ развития 3 ведущих вузов – Самарского государственного медуниверситета, Самарского университета и Тольяттинского госуниверситета – из областного бюджета было выделено свыше 134 млн рублей. В 2026 году в рамках программы «Приоритет-2030» эти три вуза получат более 1 млрд рублей».

Регион уверенно входит в тройку лидеров по инновационной активности. Так Технопарк «Жигулевская долина», представляющий сразу четыре ключевых федеральных института развития, за 2025 год привлек более 630 миллионов рублей грантовой поддержки.

«Особый акцент нашей работы – развитие инвестиционной среды. Общий объем инвестиций в этом году превысит 600 млрд рублей, это на 30 млрд рублей больше уровня 2024. Также на сегодняшний день реализовано более 300 инвестпроектов, из которых 26 завершены», отметил губернатор.

Для оптимизации управления институтами развития, действующими в разных сферах, в этом году создано уникальное объединение – Единый институт развития.

В 2025 отмечается значительный рост урожайности и увеличения экспорта продукции. В регионе ведется системная поддержка сельхозпроизводителей на эти цели ежегодно тратится около 3,6 миллиарда рублей. Всего аграриям предоставляется 44 меры поддержки.

«В этом году наши растениеводы получили отличные результаты. Валовой сбор зерна более чем на 20% превысил уровень прошлого года, а урожайность – выше на треть. Наибольший урожай собран в хозяйствах Ставропольского и Кинель-Черкасского районов. Также растет экспорт продукции АПК: он почти на 20% превысил уровень прошлого года», акцентировал губернатор.

В самарской области активно развиваются малый и средний бизнес, особенно в секторах инноваций и креатива. В рамках поддержки участников СВО и семейных предпринимателей запущены специальные проекты и программы.

«Мы запустили специальную региональную программу «СВОё дело. Самарская область» – это обучение, помощь наставников и грантовая поддержка. Первые 108 участников завершили обучение. Сейчас открыта регистрация на новый этап программы. Также мы поддержали инициативу бизнеса и приняли правовую основу для развития семейного предпринимательства. Проект уникален своей ориентацией на укрепление семейных ценностей и создание стабильного, надежного бизнеса», – подытожил Вячеслав Федорищев.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

