Самарская область занимает 10 место в РФ по объему промышленного производства в 2025 году

Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги социально-экономического развития региона, в числе которых рассказал о развитии промышленного производства и инновационных технологий Самарской области в 2025 году.

Одной из главных тем стала поддержка предприятий и сохранение рабочих мест. Глава региона отметил, что Самарская область по объему привлеченных средств в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» является одним из лидеров среди субъектов России. На 3 года с 2025 по 2027 – более 3 млрд рублей.

«Самарская область уверенно сохраняет ведущие позиции среди промышленных регионов страны. По объему промпроизводства мы занимаем 10 место в России и 2 место в ПФО. Ожидаем, что в целом за год объем отгрузки составит около 2,8 трлн рублей», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, в этом году стартовало промышленное производство автомобилей семейства LADA ISKRA. Также презентовали новый городской кроссовер LADA AZIMUT, производство которого начнется в III квартале 2026.

«Для поддержки АВТОВАЗа мы принимаем ряд мер. Но главное – нам удалось сохранить трудовой коллектив предприятия. Мы обеспечили временными рабочими местами 25 тысяч работников АВТОВАЗа и предприятий-смежников, находящихся под угрозой увольнения, – отметил глава региона. – Также ввели 36 займов на сумму свыше 845 млн рублей для предприятий региона».

В этом году большое внимание уделено развитию перспективных технологий. В сентябре 2025 года создан Институт беспилотной авиации и беспилотных мобильных систем на базе Тольяттинского государственного университета. В рамках проекта развивается научно-производственный центр испытаний и компетенций в области технологий БАС, расположенный в Особой экономической зоне «Тольятти».

На базе центра реализуются технологические проекты 70 компаний-резидентов из 24 регионов страны. Среди достижений – запущено первое в России производство литий-ионных аккумуляторных батарей и осуществляется изготовление отечественных комплектующих для систем БАС.

По итогам рейтинга, сформированного Минобрнауки России, в 2025 году регион вошел в топ-10 по научно-технологическому развитию. Вячеслав Федорищев выделил три ведущих университета региона: «В 2025 году на софинансирование программ развития 3 ведущих вузов – Самарского государственного медуниверситета, Самарского университета и Тольяттинского госуниверситета – из областного бюджета было выделено свыше 134 млн рублей. В 2026 году в рамках программы «Приоритет-2030» эти три вуза получат более 1 млрд рублей».

Регион уверенно входит в тройку лидеров по инновационной активности. Так Технопарк «Жигулевская долина», представляющий сразу четыре ключевых федеральных института развития, за 2025 год привлек более 630 миллионов рублей грантовой поддержки.

«Особый акцент нашей работы – развитие инвестиционной среды. Общий объем инвестиций в этом году превысит 600 млрд рублей, это на 30 млрд рублей больше уровня 2024. Также на сегодняшний день реализовано более 300 инвестпроектов, из которых 26 завершены», – отметил губернатор.

Для оптимизации управления институтами развития, действующими в разных сферах, в этом году создано уникальное объединение – Единый институт развития.

В 2025 отмечается значительный рост урожайности и увеличения экспорта продукции. В регионе ведется системная поддержка сельхозпроизводителей – на эти цели ежегодно тратится около 3,6 миллиарда рублей. Всего аграриям предоставляется 44 меры поддержки.

«В этом году наши растениеводы получили отличные результаты. Валовой сбор зерна более чем на 20% превысил уровень прошлого года, а урожайность – выше на треть. Наибольший урожай собран в хозяйствах Ставропольского и Кинель-Черкасского районов. Также растет экспорт продукции АПК: он почти на 20% превысил уровень прошлого года», – акцентировал губернатор.

В самарской области активно развиваются малый и средний бизнес, особенно в секторах инноваций и креатива. В рамках поддержки участников СВО и семейных предпринимателей запущены специальные проекты и программы.

«Мы запустили специальную региональную программу «СВОё дело. Самарская область» – это обучение, помощь наставников и грантовая поддержка. Первые 108 участников завершили обучение. Сейчас открыта регистрация на новый этап программы. Также мы поддержали инициативу бизнеса и приняли правовую основу для развития семейного предпринимательства. Проект уникален своей ориентацией на укрепление семейных ценностей и создание стабильного, надежного бизнеса», – подытожил Вячеслав Федорищев.

