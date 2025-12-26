Я нашел ошибку
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева по итогам года будет отремонтировано 172 объекта медицинских организаций
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
в Самаре интерес к жилью в новостройках вырос на 37% за год
Самарская область занимает 10 место в РФ по объему промышленного производства в 2025 году
На развитие ветроэнергетики в Тольятти направят 3,8 млрд рублей
Сотрудники УИИ УФСИН России по Самарской области совместно с коллегами из ГУ ФССП России по Самарской области провели новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу»
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет мер, которые призваны защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

Документ со вторым пакетом мер по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством появился в электронной базе Думы.

"Целью законопроекта является комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В пакете мер содержится около 20 инициатив, в том числе об ограничении в 20 сим-карт на одного человека, маркировке международных звонков, введении детских сим-карт, внесудебной блокировке фишинговых сайтов и восстановлении доступа в "Госуслугам" только доверенными способами – с помощью биометрии, приложений или сайтов банков и через МФЦ, пишет Смотрим.

Ранее президент РФ в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путинымрассказал, что число преступлений, совершенных телефонными мошенниками, сократилось на 7%, ущерб от них уменьшился на 33%. По словам главы государства, меры в этом направлении сработали, однако еще нужно многое сделать, чтобы значительно уменьшить число преступлений.

Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
26 декабря 2025  16:59
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
Вячеслав Федорищев сообщил о том, что Самарская область вошла в ТОП-5 по уровню занятости участников СВО
26 декабря 2025  16:46
Вячеслав Федорищев сообщил о том, что Самарская область вошла в ТОП-5 по уровню занятости участников СВО
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
26 декабря 2025  15:53
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
