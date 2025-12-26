Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет мер, которые призваны защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

Документ со вторым пакетом мер по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством появился в электронной базе Думы.

"Целью законопроекта является комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В пакете мер содержится около 20 инициатив, в том числе об ограничении в 20 сим-карт на одного человека, маркировке международных звонков, введении детских сим-карт, внесудебной блокировке фишинговых сайтов и восстановлении доступа в "Госуслугам" только доверенными способами – с помощью биометрии, приложений или сайтов банков и через МФЦ, пишет Смотрим.

Ранее президент РФ в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" рассказал, что число преступлений, совершенных телефонными мошенниками, сократилось на 7%, ущерб от них уменьшился на 33%. По словам главы государства, меры в этом направлении сработали, однако еще нужно многое сделать, чтобы значительно уменьшить число преступлений.