Ранее во вторник на заседании Губдумы глава региона представил на согласование кандидатуру Виталия Шабалатова на должность первого заместителя губернатора.
Губернатор Вячеслав Федорищев Указом освободил Михаила Смирнова от должности врио Председателя Правительства региона
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
Ранее глава региона представил кандидатуру Виталия Шабалатова на согласование депутатам Самарской Губернской Думы.
Вячеслав Федорищев назначил на должность первого заместителя Губернатора – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова
Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета из пожарно-спасательной части № 146 пожарно-спасательного отряда № 30.
Сегодня в Ставропольском районе горел жилой дом на площади 50 квадратных метров
Два театральных коллектива из Кинеля и Самары – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.
Определены победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
Заявители считают, что ограничения нарушают конституционные права на получение и передачу информации, на частную жизнь и приоритет прав и свобод человека.
На Роскомнадзор подали коллективный иск в суд из-за ограничений звонков в мессенджерах
 По информации Приволжского УГМС 24 декабря в Самаре ночью -20, -22°С, днем -16, -18°С.
24 декабря в регионе ветренно, до - 23°С
Для детей подготовили насыщенные интерактивные программы с участием сказочных героев, музыкальными номерами, хороводами и танцами.
Во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия для детей военнослужащих
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями

84
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.

Так, за первым заместителем Губернатора Самарской области – председателем Правительства Самарской области Виталием Шабалатовым закреплен контроль за следующими сферами: 

финансы, имущественные отношения, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, транспортное обслуживание, дорожное хозяйство, природные ресурсы, экология, сельское хозяйство и продовольствие, ветеринария, повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах, региональный государственный жилищный надзор, региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Распределение иных курируемых вопросов между заместителями губернатора осталось без изменений.

За заместителем Губернатора Самарской области – руководителем Администрации Губернатора Самарской области Антоном Емельяненко закреплены внутренняя, информационная, молодежная политика Самарской области, управление делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, цифровое развитие и связь, взаимодействие с федеральными органами государственной власти.

Экономическое развитие и инвестиции, сферы туризма, науки, промышленности и торговли закреплены за Вячеславом Романовым, временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Весь список