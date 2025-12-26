Я нашел ошибку
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Руководство УФСИН России по Самарской области приняло участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»
В Самаре наградили 15 предприятий, победивших в конкурсе на лучшее содержание объектов потребительского рынка
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку
Резиденты промпарков инвестировали более 48 миллиардов рублей в экономику Самарского региона
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам

Две трети россиян не возражают против появления в их жизни антропоморфных роботов, однако уровень доверия им существенно различается в зависимости от сферы применения – следует из опроса телеканала «Наука»

Россияне готовы впустить человекоподобных роботов на кухню, но не в детскую. Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом “Наука” в декабре 2025 года (в нем приняли участие 1600 респондентов), уборку и бытовые домашние дела роботу готовы доверить 88% россиян (38% точно, 50% допускают такую возможность), в то время как присмотр за детьми — только 18% (из них 3% однозначно сказали “Да”, 15% – “Возможно, да”), категорически против высказались 42% и еще 40% выбрали ответ “Скорее нет”.

О разработках антропоморфных роботов, презентованных в 2025 году, информированы 8 из 10 россиян: что–то слышали 63% опрошенных, активно следят за темой 18% (чаще мужчины – 23% против 14% среди женщин). Однако сама технология воспринимается неоднозначно: 44% считают развитие человекоподобных роботов закономерным прогрессом, 31% — прорывом в науке и технологиях, но 30% видят в ней опасность. Женщины настроены существенно более скептически: 34% называют роботизацию опасным явлением против 25% мужчин. Более позитивны молодые – в возрасте до 35 лет более 45% называют активное проникновение в повседневную жизнь человекоподобных роботов научным прорывом, а вот среди респондентов 45+ таких уже менее четверти. 

Что больше всего тревожит россиян в распространении человекоподобных роботов? Потери контроля над ними опасаются 68% респондентов, причем опасения нарастают с возрастом: от 55% среди 18-24-летних до 77% среди людей старше 60. Возможность использования роботов для умышленного причинения вреда беспокоит 58% россиян, и об опасении конкуренции за рабочие места и рисках технической ненадежности сказали по 42% опрошенных. Женщины в целом настроены более настороженно, чем мужчины: они чаще опасаются потери контроля над роботами (72% против 64%), их возможного использования для умышленного причинения вреда человеку (62% против 54%) и других рисков. 

В целом почти ⅔ россиян не против появления антропоморфных роботов в их жизни и окружении: 40% респондентов занимают нейтральную позицию, позитивно настроены 27% (22% - скорее позитивно, 5% - очень позитивно), негативно — треть опрошенных (24% – скорее негативно, 9% - крайне негативно). При этом снова ярко выражены гендерно–возрастные различия. Среди мужчин положительные ожидания от появления роботов у 36%, отрицательные — у 24%. Среди женщин картина обратная: позитивно настроены 20%, негативно — 40%. Граница возрастных различий приходится примерно на 35 лет: среди более младших возрастов преобладает позитивное отношение, а вот среди старшего возраста перевес имеют отрицательные ответы.

Помимо уборки и домашних дел (88%), абсолютное большинство россиян готовы доверить человекоподобному роботу обслуживание в ресторанах и магазинах – 80% (25% однозначно готовы, 56% допускают это), а также охрану дома или имущества - 73% (24% выбрали ответ “Да”, 48% - “Возможно да”). Работать бок о бок с роботом могли бы чуть больше половины россиян - 54% (12% и 41%). Значимо ниже готовность “впустить” гуманоида в сегмент здоровья и персональной заботы – более ⅔ россиян не согласны на это. Однако треть опрошенных утверждают, что они готовы поручить человекоподобному роботу медицинский уход, а 31% – присмотр за пожилыми родственниками. Мужчины выражают большую готовность использования антропоморфных роботов – даже в наиболее “чувствительных” сегментах (уход за детьми, медицинский уход, присмотр за пожилыми родственниками), в то время как среди женщин преобладает осторожное или негативное отношение.

Всероссийский опрос проведен Институтом современных медиа (MOMRI) для телеканала «Наука» методом онлайн опроса (CAWI). В опросе участвовали жители РФ в возрасте от 18 лет и старше. Общее количество опрошенных - 1600 человек. Выборка квотная по полу, возрасту, типу поселения и федеральному округу. Даты проведения исследования – 11-18 декабря 2025 года. 

 

