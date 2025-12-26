Я нашел ошибку
Глава Минтруда рассказал о новом формате центров занятости для молодежи
Глава Минтруда рассказал о новом формате центров занятости для молодежи
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
Онищенко: средний возраст рожающих первенца женщин в России составляет 31 год
Онищенко: средний возраст рожающих первенца женщин в России составляет 31 год
в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
В Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
Больше половины россиян сохранили советские игрушки
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках

91
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках

Заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина призвала жителей России в период новогодних праздник соблюдать масочный режим и отказаться от посещения мероприятий с массовым скоплением людей. По ее словам, это следует сделать на фоне распространения гонконгского гриппа для защиты дыхательных путей, пишет «Абзац».

Депутат отметила, что сейчас не нужно вводить жесткие ограничения, однако по возможности лучше снизить близкие контакты с другими людьми, а в случае плохого самочувствия следует быть дома и не способствовать распространению заболевания.

Помимо это, Соломатина указала на необходимость уделять достаточно внимания гигиене, пить не меньше 1,5 литра воды каждый день и поддерживать организм витаминами. Депутат подчеркнула, что прививка является одним из самых лучших способов защиты, так как на данный момент у жителей страны пока не выработался коллективный иммунитет.

Здравоохранение
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
26 декабря 2025  09:17
26 декабря 2025  09:17
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
91
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ
25 декабря 2025  12:20
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ
411
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
25 декабря 2025  09:27
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
342
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм.
24 декабря 2025  18:31
Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях
858
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
24 декабря 2025  16:57
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
690
По словам экспертов, осветительные приборы низкого качества могут превышать допустимые нормы яркости и усиливать негативное влияние на здоровье.
24 декабря 2025  16:27
Врач‑психиатр и онколог рассказала о влиянии новогодних огней на сон
600
Врач перечислил главные ошибки оказания первой помощи зимой
24 декабря 2025  09:18
Врач перечислил главные ошибки оказания первой помощи зимой
430
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
23 декабря 2025  18:54
Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации
803
Новые машины уже на линии. Теперь у медицинских работников и водителей скорой помощи есть ещё больше возможностей, чтобы оперативное выезжать на вызовы, а у жителей региона - больше уверенности в том, что помощь придёт вовремя.
23 декабря 2025  16:58
25 новых автомобилей скорой помощи переданы 5 медицинским учреждениям региона
747
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
23 декабря 2025  14:20
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
619
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15790
В центре внимания
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
383
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
378
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
427
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
426
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
359
