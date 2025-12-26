В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках

Заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина призвала жителей России в период новогодних праздник соблюдать масочный режим и отказаться от посещения мероприятий с массовым скоплением людей. По ее словам, это следует сделать на фоне распространения гонконгского гриппа для защиты дыхательных путей, пишет «Абзац».

Депутат отметила, что сейчас не нужно вводить жесткие ограничения, однако по возможности лучше снизить близкие контакты с другими людьми, а в случае плохого самочувствия следует быть дома и не способствовать распространению заболевания.

Помимо это, Соломатина указала на необходимость уделять достаточно внимания гигиене, пить не меньше 1,5 литра воды каждый день и поддерживать организм витаминами. Депутат подчеркнула, что прививка является одним из самых лучших способов защиты, так как на данный момент у жителей страны пока не выработался коллективный иммунитет.