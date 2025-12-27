В Самарской области в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки

ЧП случилось 26 декабря в Нефтегорском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, примерно в 15:30 53-летний водитель, управляя автомобилем Audi, двигался по автодороге «Подъезд к Оренбургу от М-5 Урал».

На 89-м километре указанной автодороги он выехал на полосу встречного движения на участке, где подобные маневры запрещены, и столкнулся с транспортным средством Renault Duster под управлением 76-летнего мужчины.

Водитель и 69-летняя женщина-пассажир Renault Duster погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Audi доставлен в медицинское учреждение.

На месте ДТП также работали пожарные-спасатели ПСО 36. Они провели аварийно-спасательные мероприятия, включавшие стабилизацию транспортных средств и деблокировку пострадавших и погибших, пишет Обоз-инфо.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области