Станция «Восток» зафиксировала самый сильный за сутки мороз на планете

Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру воздуха на планете за прошедшие сутки. Об этом 15 февраля сообщили в Гидрометцентре России.

«Самая низкая за минувшие сутки температура воздуха на Земле была зафиксирована российской станцией «Восток» в Антарктиде — –55,8 градуса», — сообщили в Гидрометцентре ТАСС.

Кроме того, два других места в мировом топ-3 самых холодных за сутки также находятся в России. В чукотском селе Илирней столбики термометров опустились до –52 градусов, а в якутском Оймяконе зафиксировано –48,9 градуса.

Что касается самых жарких точек на планете, то первенство принадлежит аэропорту Каира, где температура достигла +42 градуса. На втором месте оказались город Бейра в Мозамбике и аэропорт столицы Нигера, Ниамея, где температура составила +40,7 градуса.