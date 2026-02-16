Я нашел ошибку
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Станция «Восток» зафиксировала самый сильный за сутки мороз на планете

Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру воздуха на планете за прошедшие сутки. Об этом 15 февраля сообщили в Гидрометцентре России.

«Самая низкая за минувшие сутки температура воздуха на Земле была зафиксирована российской станцией «Восток» в Антарктиде — –55,8 градуса», — сообщили в Гидрометцентре ТАСС.

Кроме того, два других места в мировом топ-3 самых холодных за сутки также находятся в России. В чукотском селе Илирней столбики термометров опустились до –52 градусов, а в якутском Оймяконе зафиксировано –48,9 градуса.

Что касается самых жарких точек на планете, то первенство принадлежит аэропорту Каира, где температура достигла +42 градуса. На втором месте оказались город Бейра в Мозамбике и аэропорт столицы Нигера, Ниамея, где температура составила +40,7 градуса.

