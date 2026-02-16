В ноябре 2025-го средняя зарплата выше 100 тыс. рублей была зафиксирована в 15 регионах России

Средняя зарплата более 100 тысяч рублей в ноябре была в 15-ти регионах России, а годом ранее их было 12, следует из анализа РИА Новости статистических данных.

Самые высокие зарплаты были в Магаданской области и на Чукотке - 244 и 212 тысяч рублей соответственно. Тройку лидеров замыкает Москва с 171,3 тысячи рублей. Больше 150 тысяч рублей в среднем получали жители Ямало-Ненецкого автономного округа - 158 тысяч.

В Якутии средние зарплаты в ноябре составляли 139,6 тысячи рублей, на Сахалине - 139 тысяч рублей, на Камчатке - 137,3 тысячи, в Ненецком АО - 134,7 тысячи, а в Ханты-Мансийском АО - 120,3 тысячи.

Жители Мурманской области в среднем зарабатывали в конце осени почти 120 тысяч рублей, Санкт-Петербурга и Подмосковья - порядка 116 тысяч.

Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область в ноябре стали новичками рейтинга по сравнению с прошлым годом - во всех трех регионах зарплаты были чуть более 103 тысяч рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В конце осени в среднем по России она составила 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее.