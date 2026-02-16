Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце утром в понедельник

Сильная вспышка неожиданно произошла на левом краю Солнца около 8 утра по московскому времени в понедельник, 16 февраля.

Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Уточняется, что Солнце последние несколько дней было спокойным, график вспышек в выходные был практически прямой линией, поэтому произошедшая вспышка противоречит общей ситуации на звезде, пишут Вести.

Кроме того, ученые отметили, что источник взрыва был на обратной стороне Солнца, из-за чего пока невозможно понять, что там за группа пятен. При этом ранее эта область звезды никак себя не показывала, и до этого момента считалось, что там вообще ничего нет.

Ранее сообщалось, что в ночь с субботы, 14 февраля, на воскресенье на Земле началась очередная магнитная буря.