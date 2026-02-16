Российские спортсмены выступят в горных лыжах и шорт-треке на ОИ-2026 16 февраля

Два российских спортсмена выступят на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии 16 февраля, пишет Газета.

В 12.00 по московскому времени соревновательную программу начнет горнолыжник Семен Ефимов, Алена Крылова выступит в шорт-треке на 1000 метров в 13.00 мск.

14 февраля Крылова вышла в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров. Россиянка показала время 1.28.495. Этот результат позволил пробиться ей в следующий круг.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.