Главные новости:
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Депутаты Госдумы предложили ввести мораторий на повышение платы за услуги ЖКХ

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, который вводит мораторий на размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года. Его планируется внести на рассмотрение парламентариев уже 16 февраля.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Уточняется, что мораторий должен действовать в период с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года.

В настоящее время Жилищный кодекс России предусматривает повышение платы за коммунальные услуги не более предельных (максимальных) индексов, значения которых существенно различаются в зависимости от субъекта.

В центре внимания
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
16 февраля 2026  09:48
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
