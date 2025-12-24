Врач‑психиатр и онколог рассказала о влиянии новогодних огней на сон

Новогодние праздники создают атмосферу радости и волшебства, однако праздничная иллюминация и салюты могут негативно сказаться на качестве сна. О том, почему это происходит и как защитить ночной отдых в праздничный период, рассказала 24 декабря «Известиям» врач‑психиатр и онколог системы сервисов для пожилых ​​людей «ОПЕКА», к.м.н. Людмила Морозова.

В основе здорового сна лежит выработка мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Его синтез активнее всего происходит в темное время суток, однако легко нарушается под воздействием света, особенно в вечерние и ночные часы. Ключевую роль при этом играет спектр излучения.

«Коротковолновый синий свет подавляет выработку мелатонина и смещает циркадные ритмы человека. Это происходит из-за чувствительности к синему свету ганглиозных клеток сетчатки, которые передают сигнал в центр регуляции биологических часов. Воздействие такого света вечером или ночью нарушает цикл сна‑бодрствования, затрудняет засыпание и делает сон менее глубоким. А хроническое нарушение циркадных ритмов повышает риск развития ожирения, диабета, сердечно‑сосудистых заболеваний, депрессии и некоторых видов рака», — пояснила специалист.

Опасность представляют и яркие гирлянды с эффектом мигания, а также постоянное уличное освещение во дворах и рядом с оживленными трассами. По словам экспертов, осветительные приборы низкого качества могут превышать допустимые нормы яркости и усиливать негативное влияние на здоровье.

В группе повышенного риска находятся пожилые люди, у которых с возрастом происходит естественный сдвиг циркадных ритмов, а также люди с заболеваниями нервной системы, остро реагирующие на световые и звуковые раздражители. Также дополнительные помехи во сне особенно тяжело переносят специалисты, чья работа требует высокой концентрации внимания.

Для защиты сна в праздничный период специалисты рекомендуют комплекс мер. Врачи посоветовали использовать беруши для снижения воздействия громких звуков, плотные шторы или маски для сна — для защиты от света, а также отключать праздничную подсветку минимум за два-три часа до отхода ко сну. При выборе гирлянд и ламп следует отдавать предпочтение сертифицированной продукции и избегать слишком ярких и мигающих источников света.

