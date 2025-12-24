Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Участники и зрители традиционной «Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза» в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево – Клявлино.
Обновлены региональные дороги, ведущие к местам новогодних гуляний
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа
Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные.
«Горные выходные»: минтуризма СО и «Роснефть» представили маршрут для зимних автопутешествий 
Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.
«Гений места»: среди победителей 5 библиотек региона
Включиться в реестр могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, ведущие деятельность на территории Самарской области и одновременно отвечающие ряду требований.
В регионе формируется реестр субъектов МСП в сфере креативных индустрий
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Участниками стали команды мальчиков и девочек в четырех возрастных группах - ученики школ и воспитанники школьных спортивных клубов.
Определились победители Школьной футбольной лиги Самарской области
Врач‑психиатр и онколог рассказала о влиянии новогодних огней на сон

166
По словам экспертов, осветительные приборы низкого качества могут превышать допустимые нормы яркости и усиливать негативное влияние на здоровье.

Новогодние праздники создают атмосферу радости и волшебства, однако праздничная иллюминация и салюты могут негативно сказаться на качестве сна. О том, почему это происходит и как защитить ночной отдых в праздничный период, рассказала 24 декабря «Известиям» врач‑психиатр и онколог системы сервисов для пожилых ​​людей «ОПЕКА», к.м.н. Людмила Морозова.

В основе здорового сна лежит выработка мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Его синтез активнее всего происходит в темное время суток, однако легко нарушается под воздействием света, особенно в вечерние и ночные часы. Ключевую роль при этом играет спектр излучения.

«Коротковолновый синий свет подавляет выработку мелатонина и смещает циркадные ритмы человека. Это происходит из-за чувствительности к синему свету ганглиозных клеток сетчатки, которые передают сигнал в центр регуляции биологических часов. Воздействие такого света вечером или ночью нарушает цикл сна‑бодрствования, затрудняет засыпание и делает сон менее глубоким. А хроническое нарушение циркадных ритмов повышает риск развития ожирения, диабета, сердечно‑сосудистых заболеваний, депрессии и некоторых видов рака», — пояснила специалист.

Опасность представляют и яркие гирлянды с эффектом мигания, а также постоянное уличное освещение во дворах и рядом с оживленными трассами. По словам экспертов, осветительные приборы низкого качества могут превышать допустимые нормы яркости и усиливать негативное влияние на здоровье.

В группе повышенного риска находятся пожилые люди, у которых с возрастом происходит естественный сдвиг циркадных ритмов, а также люди с заболеваниями нервной системы, остро реагирующие на световые и звуковые раздражители. Также дополнительные помехи во сне особенно тяжело переносят специалисты, чья работа требует высокой концентрации внимания.

Для защиты сна в праздничный период специалисты рекомендуют комплекс мер. Врачи посоветовали использовать беруши для снижения воздействия громких звуков, плотные шторы или маски для сна — для защиты от света, а также отключать праздничную подсветку минимум за два-три часа до отхода ко сну. При выборе гирлянд и ламп следует отдавать предпочтение сертифицированной продукции и избегать слишком ярких и мигающих источников света.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Медицина

Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
225
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
240
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
248
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
463
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
447
Весь список