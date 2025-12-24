Я нашел ошибку
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Участники и зрители традиционной «Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза» в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево – Клявлино.
Обновлены региональные дороги, ведущие к местам новогодних гуляний
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа
Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные.
«Горные выходные»: минтуризма СО и «Роснефть» представили маршрут для зимних автопутешествий 
Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.
«Гений места»: среди победителей 5 библиотек региона
Включиться в реестр могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, ведущие деятельность на территории Самарской области и одновременно отвечающие ряду требований.
В регионе формируется реестр субъектов МСП в сфере креативных индустрий
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Участниками стали команды мальчиков и девочек в четырех возрастных группах - ученики школ и воспитанники школьных спортивных клубов.
Определились победители Школьной футбольной лиги Самарской области
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»

110
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!

Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!

Возможно, «Снежная Королева» знаменитого Ганса Христиана Андерсена - наиболее известная из них. Нет, кажется, семьи, в которой детям не читали бы сказки Андерсена. Не будучи самым счастливым человеком на свете, Ганс Христиан тем не менее обладал удивительным даром создавать особый мир, где важны любовь, верность, доброта и вера. С их помощью разрушаются злые чары, вооружившись ими сильные духом герои преодолевают любые препятствия, побеждают равнодушие и недоверие, проходят долгий и трудный путь к желанной цели, вспомнив всё только хорошее, складывают из безупречных льдинок слово «Вечность» и обретают долгожданный покой и радость.

5 января под гениальную музыку вы услышите рассказ о зеркале жестокого тролля, Снежной Королеве и одиноком ледяном царстве, отважной маленькой Герде и её названном брате Кае, а яркая песочная анимация напомнит историю их трагического расставания и чудесного воссоединения, которая вот уже 180 лет увлекает и детей, и взрослых.

Программа

Музыка А. Вивальди, Г. Меркеля, Э. Грига, М. Равеля, Г.Ф. Генделя, А. Гильмана, С. Франка, В.А. Моцарта К. Дебюсси

Исполнители

Анна Иванова (песочная анимация)
Андрей Макаров (художественное слово)

Органный дуэт Фонда Бельканто:
Софья Иглицкая (орган)
Анна Никулина (орган, фортепиано)

5 января в 13:00 и 16:00

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарской филармонии

