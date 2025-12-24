Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»

Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!

Возможно, «Снежная Королева» знаменитого Ганса Христиана Андерсена - наиболее известная из них. Нет, кажется, семьи, в которой детям не читали бы сказки Андерсена. Не будучи самым счастливым человеком на свете, Ганс Христиан тем не менее обладал удивительным даром создавать особый мир, где важны любовь, верность, доброта и вера. С их помощью разрушаются злые чары, вооружившись ими сильные духом герои преодолевают любые препятствия, побеждают равнодушие и недоверие, проходят долгий и трудный путь к желанной цели, вспомнив всё только хорошее, складывают из безупречных льдинок слово «Вечность» и обретают долгожданный покой и радость.



5 января под гениальную музыку вы услышите рассказ о зеркале жестокого тролля, Снежной Королеве и одиноком ледяном царстве, отважной маленькой Герде и её названном брате Кае, а яркая песочная анимация напомнит историю их трагического расставания и чудесного воссоединения, которая вот уже 180 лет увлекает и детей, и взрослых.

Программа

Музыка А. Вивальди, Г. Меркеля, Э. Грига, М. Равеля, Г.Ф. Генделя, А. Гильмана, С. Франка, В.А. Моцарта К. Дебюсси

Исполнители

Анна Иванова (песочная анимация)

Андрей Макаров (художественное слово)



Органный дуэт Фонда Бельканто:

Софья Иглицкая (орган)

Анна Никулина (орган, фортепиано)

5 января в 13:00 и 16:00

Фото предоставлено пресс-службой Самарской филармонии