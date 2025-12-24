Обновлены региональные дороги, ведущие к местам новогодних гуляний

В преддверии новогодних праздников и зимних спортивных мероприятий в министерстве транспорта Самарской области подвели итоги ремонта автомобильных дорог, ведущих к местам притяжения жителей и гостей региона.

В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» к нормативному состоянию привели 63,5 км дорожного полотна. Обновленные магистрали в Самаре и 6 муниципальных районах обеспечат безопасный и удобный подъезд к площадкам праздничных гуляний и спортивным мероприятиям и позволят тысячам семей комфортно добираться друг к другу в праздничные дни.

Особое внимание было уделено ключевым магистралям Самары, которые традиционно испытывают высокую транспортную нагрузку в праздничный период. На Волжском, Красноглинском и Московском шоссе, где среднесуточная интенсивность движения достигает 95 тысяч автомобилей, проведен капитальный ремонт с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для повышения пропускной способности на загруженных перекрестках по новым схемам движения, разработанным совместно с Госавтоинспекцией, обустроены дополнительные полосы для поворотов.

Значительные работы выполнены и в муниципальных образованиях, что повысит доступность мест проведения крупных событий. Так, к межрайонному футбольному турниру «Зимний мяч – Богатое 2026», который пройдет в феврале в селе Богатое, гости смогут подъехать по обновленному 10-километровому участку дороги Богатое – «Самара – Оренбург». В ходе ремонта заменено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы водопропускные трубы, установлены знаки и нанесена разметка.

Участники и зрители традиционной «Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза» в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево – Клявлино. Этот ключевой маршрут регионального значения поэтапно обновляют с 2019 года, в 2025 году был расширен и капитально отремонтирован на 5-километровом отрезке у сельского поселения Рысайкино. Помимо замены дорожного покрытия, проведен ремонт моста через реку Тергала и водопропускных сооружений.

Особое внимание при обновлении уделялось повышению безопасности на дорогах к малым населенным пунктам. Яркий пример — капитальный ремонт 4-километрового участка по улице Сухова в селе Подъем-Михайловка, расположенном на территории Волжского, Нефтегорского и Алексеевского районов. Помимо укладки износостойкого покрытия, здесь построены тротуары, установлено современное освещение, оборудованы безопасные пешеходные переходы и новые остановочные павильоны с заездными карманами.

«Я живу в посёлке Яблоновый Овраг и работаю в Подъем-Михайловке, поэтому новая дорога для меня — это настоящее спасение. Она не только красивая и ровная, но безопасная: после ремонта появились светофоры и оборудованные пешеходные переходы. Мои близкие живут в Дмитриевке, и теперь мы можем чаще и с комфортом приезжать друг к другу. Встречать Новый год планируем вместе — и конечно, поедем по обновленной трассе», — рассказала жительница Людмила Шиндина.

Напомним, реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» находится на особом контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области отремонтировано 230 км дорог регионального и местного значения.

Фото: департамент информационной политики СО