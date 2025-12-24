Я нашел ошибку
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа
Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне
Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.
«Гений места»: среди победителей 5 библиотек региона
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Обновлены региональные дороги, ведущие к местам новогодних гуляний

109
Участники и зрители традиционной «Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза» в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево – Клявлино.

В преддверии новогодних праздников и зимних спортивных мероприятий в министерстве транспорта Самарской области подвели итоги ремонта автомобильных дорог, ведущих к местам притяжения жителей и гостей региона.

В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» к нормативному состоянию привели 63,5 км дорожного полотна. Обновленные магистрали в Самаре и 6 муниципальных районах обеспечат безопасный и удобный подъезд к площадкам праздничных гуляний и спортивным мероприятиям и позволят тысячам семей комфортно добираться друг к другу в праздничные дни.

Особое внимание было уделено ключевым магистралям Самары, которые традиционно испытывают высокую транспортную нагрузку в праздничный период. На Волжском, Красноглинском и Московском шоссе, где среднесуточная интенсивность движения достигает 95 тысяч автомобилей, проведен капитальный ремонт с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для повышения пропускной способности на загруженных перекрестках по новым схемам движения, разработанным совместно с Госавтоинспекцией, обустроены дополнительные полосы для поворотов. 

Значительные работы выполнены и в муниципальных образованиях, что повысит доступность мест проведения крупных событий. Так, к межрайонному футбольному турниру «Зимний мяч – Богатое 2026», который пройдет в феврале в селе Богатое, гости смогут подъехать по обновленному 10-километровому участку дороги Богатое – «Самара – Оренбург». В ходе ремонта заменено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы водопропускные трубы, установлены знаки и нанесена разметка.

Участники и зрители традиционной «Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза» в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево – Клявлино. Этот ключевой маршрут регионального значения поэтапно обновляют с 2019 года, в 2025 году был расширен и капитально отремонтирован на 5-километровом отрезке у сельского поселения Рысайкино. Помимо замены дорожного покрытия, проведен ремонт моста через реку Тергала и водопропускных сооружений.

Особое внимание при обновлении уделялось повышению безопасности на дорогах  к малым населенным пунктам. Яркий пример — капитальный ремонт 4-километрового участка по улице Сухова в селе Подъем-Михайловка, расположенном на территории Волжского, Нефтегорского и Алексеевского районов. Помимо укладки износостойкого покрытия, здесь построены тротуары, установлено современное освещение, оборудованы безопасные пешеходные переходы и новые остановочные павильоны с заездными карманами. 

«Я живу в посёлке Яблоновый Овраг и работаю в Подъем-Михайловке, поэтому новая дорога для меня — это настоящее спасение. Она не только красивая и ровная, но безопасная: после ремонта появились светофоры и оборудованные пешеходные переходы. Мои близкие живут в Дмитриевке, и теперь мы можем чаще и с комфортом приезжать друг к другу. Встречать Новый год планируем вместе — и конечно, поедем по обновленной трассе», — рассказала жительница Людмила Шиндина.

Напомним, реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» находится на особом контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области отремонтировано 230 км дорог регионального и местного значения. 

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
225
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
240
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
248
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
463
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
447
