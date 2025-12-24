«Горные выходные»: минтуризма СО и «Роснефть» представили маршрут для зимних автопутешествий 

Министерство туризма Самарской области, «Роснефть» и туристский информационный центр Самарской области представили новый туристический маршрут «Горные выходные». Маршрут разработан специально для автолюбителей и соединяет рекреационные, образовательные и спортивные объекты Самарской и Саратовской областей.

«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные. Автотуристы посетят самые популярные локации Самарского и Саратовского регионов. Приобрести все необходимое в путешествии и заправить автомобиль можно на удобно расположенных по пути автозаправочных комплексах «Роснефти».

Маршрут «Горные выходные» предлагает посетить следующие локации:

Центр здоровья и отдыха «Волжские термы» в Новокуйбышевске.

Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» в Самаре.

Многофункциональный стадион «Самара Арена» в Самаре.

Семейный парк «Пара Альпак» в Тольятти.

Горнолыжный комплекс «Вишнёвая гора» в лесопарке Саратова.

«Автотуризм позволяет планировать поездку самостоятельно – не подстраиваться под расписания поездов и самолетов, посещать в течение одного маршрута разные природные локации и культурно-исторические достопримечательности, а кроме того, дает возможность совершить такое путешествие семьей, объединяя интересы родителей и их детей. Туристические маршруты, которые мы формируем для автотуристов, продуманы до мелочей. Остается только сесть в автомобиль и вместе с близкими отправиться в такое замечательное путешествие», – рассказала заместитель врио министра Аксана Чтецова.

Кроме того, на заправке установлена новая презентационная зона, где размещены информационные лифлеты – яркие, удобные и созданные для тех, кто любит открывать интересные места легко и быстро. Данная продукция разработана региональным министерством туризма в рамках кампании «Зима в Самарской области: инструкция по применению».

Разработка данного маршрута полностью соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Фото: министерство туризма Самарской области